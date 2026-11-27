Чому на Миколая почали класти дітям різки

Звичай дарувати дітям подарунки на Миколая в Україні, за даними Енциклопедії сучасної України, походить із середньовічної Німеччини. Звідти він поширився до Австрії, Нідерландів, Чехії, Словаччини та Польщі, а згодом, імовірно, потрапив і на українські землі.

У Німеччині діти знаходили подарунки в нових або полагоджених і начищених старих черевиках. Серед гостинців були горіхи, сухофрукти й особливі солодкі хлібці, іноді - шкільне приладдя та іграшки. А ті, хто протягом року не слухався батьків, могли отримати різочки.

Водночас різка не пов'язана безпосередньо з житієм святого Миколая. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору Володимир Гладковський пояснював "Суспільному", що люди самі додали цей елемент до традиції. Різочка стала символічним нагадуванням про те, що дитині варто виправити свою поведінку.

Чи всім неслухняним дітям клали саме різку

Ні, єдиного правила не існувало. Звичаї могли відрізнятися навіть у межах однієї місцевості.

Наприклад, фахівець із народознавства Микола Лисенко розповів "Суспільному" про традицію, яку пам'ятає з дитинства на Канівщині. Його мати клала дітям під подушку яблука або горіхи. А якщо брат Федір поводився нечемно, міг знайти там п'ять тонких кленових гілочок, зв'язаних стрічкою.

Ще одним символом була вуглинка. За словами народознавця, на Канівщині її також могли покласти дитині під подушку. Вона означала, що потрібно виправитися.

Цікаво також, що різка не обов'язково означала відсутність подарунка. Володимир Гладковський зауважив, що дитина могла знайти під подушкою гостинець і додатково різочку - як нагадування про свою поведінку.

Що дарували дітям на Миколая в Європі

Історичні джерела згадують різні подарунки, які діти отримували на це свято в європейських країнах. За даними Енциклопедії сучасної України, серед них були горіхи, сухофрукти, солодкі хлібці, шкільне приладдя та зрідка іграшки.

Водночас історикиня Стефанія Демчук також розповідала "Суспільному" про ляльок, солодощі та фігурне печиво у вигляді звірят або самого святого Миколая. А на картині нідерландського художника Яна Стена "Прихід Святого Миколая" можна побачити дитину, яка плаче через те, що замість бажаного подарунка отримала покарання.

Які прикмети пов'язували зі святом Миколая

У народному календарі зимовий Миколай був важливою датою для спостережень за погодою. За нею намагалися передбачити, яким буде Різдво та чи вродить наступного року овес.

В Енциклопедії сучасної України зафіксовані такі прикмети:

"Яка година на Миколи, така буде й на Різдво" - таке повір'я побутувало в Карпатській Україні.

"Як на Миколи іній, буде овес" - так говорили на Волині, пов'язуючи паморозь із майбутнім урожаєм.

Були й звичаї, не пов'язані безпосередньо з погодою. Експерти зазначають, що на Миколая намагалися не сваритися та не говорити поганих слів. Також цього дня вважали важливим допомагати нужденним.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що різка - не частина церковного житія святого Миколая, а елемент народної традиції, який із часом набув виховного значення.

А те, що саме дитина знаходила під подушкою - гостинець, кленові гілочки чи вуглинку - залежало вже від звичаю конкретної родини.