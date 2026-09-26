Скорпіон, Терези та Лев: кому астролог Хейл прогнозує вдалий жовтень 2026

Лев

Для Левів жовтень може стати одним із тих місяців, коли хороших днів помітно більше, ніж складних. Представники знаку отримають більше приводів пишатися собою, проводити час із приємними людьми та займатися справами, які справді надихають.

Деякі події можуть навіть приємно здивувати й виявитися кращими, ніж ви очікували. Варто користуватися цим періодом і не дозволяти дрібним невдачам затьмарити загальну картину.

Терези

Терези можуть увійти в жовтень із відчуттям, що життя нарешті стає більш збалансованим. Упродовж місяця буде чимало моментів, які захочеться запам’ятати: від приємного спілкування до нових пропозицій і несподіваних приводів для радості.

Навіть якщо виникатимуть невеликі труднощі, вони навряд чи зможуть зіпсувати загальну позитивну картину. Жовтень подарує Терезам більше легкості та впевненості у власних рішеннях.

Скорпіон

Для Скорпіонів жовтень може стати місяцем внутрішньої впевненості та приємних змін. Ви поступово відчуєте, що ситуації, які раніше забирали багато сил, більше не мають над вами колишньої влади.

Багато днів приноситимуть хороші новини, цікаві можливості та відчуття, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Головне - не повертатися до старих сумнівів і дозволити собі насолоджуватися результатами.