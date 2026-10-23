Таро-гороскоп на 23 жовтня: прогнози для Дів, Раків та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Паж Кубків (перевернутий)

Овнам варто уважніше поставитися до своїх емоцій і не дозволяти образам керувати вчинками. Не поспішайте вірити обіцянкам і робити висновки на основі чужих слів - спочатку переконайтеся, що правильно зрозуміли ситуацію.

Телець

Карта Таро: Імператриця (перевернута)

Тельцям може бракувати впевненості у собі або відчуття стабільності. Не вимагайте від себе надто багато й не забувайте про власні потреби, особливо якщо останнім часом ви більше дбали про інших, ніж про себе.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Близнюкам доведеться балансувати між кількома справами або вирішувати, чому віддати перевагу. Гнучкість допоможе впоратися з навантаженням, але не намагайтеся встигнути все одночасно - визначте головне й розподіліть сили.

Рак

Карта Таро: Сімка Кубків

Ракам день може принести багато ідей, бажань і спокусливих можливостей. Однак не все, що здається привабливим, відповідає дійсності, тому перевіряйте факти й не ухвалюйте важливих рішень лише під впливом фантазій.

Лев

Карта Таро: Вісімка Жезлів (перевернута)

Левам варто бути готовими до затримок, перенесення планів або непорозумінь у спілкуванні. Якщо щось піде не за графіком, не намагайтеся прискорити події будь-якою ціною - іноді пауза допомагає побачити ситуацію чіткіше.

Діва

Карта Таро: Лицар Пентаклів (перевернутий)

Дівам може бути складно зосередитися на рутинних завданнях або довести розпочате до кінця. Перевірте, чи не перетворилися ваша обережність і прагнення до порядку на звичку відкладати важливе, та спробуйте змінити підхід до роботи.

Терези

Карта Таро: Поміркованість

Терезам карта радить шукати золоту середину й не впадати в крайнощі. День сприятиме спокійним розмовам, примиренню та відновленню рівноваги, якщо ви дасте собі й іншим достатньо часу, щоб усе обдумати.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Пентаклів

На Скорпіонів може чекати перспективна можливість, пов'язана з роботою, фінансами або новим практичним починанням. Придивіться до пропозицій, які з'являться протягом дня, але оцінюйте їх тверезо - навіть найкраща нагода потребує конкретних дій.

Стрілець

Карта Таро: Зірка (перевернута)

Стрільці можуть відчути розчарування, якщо очікування не співпадатимуть з реальністю. Не сприймайте тимчасові труднощі як остаточну поразку: поверніться до своїх цілей і зосередьтеся на невеликих кроках, які допоможуть відновити віру у власні сили.

Козоріг

Карта Таро: П'ятірка Жезлів (перевернута)

Козерогам варто відмовитися від суперечок, які не допомагають розв'язати проблему. Якщо навколо виникне напруження, спробуйте знайти компроміс замість того, щоб доводити свою правоту за будь-яку ціну. Іноді найкраща перемога - це зберегти спокій.

Водолій

Карта Таро: Вісімка Кубків

Водоліям день може підказати, що настав час відпустити ситуацію, яка більше не приносить задоволення. Це може стосуватися звичок, планів або стосунків, які втратили колишній сенс. Не бійтеся змінювати напрямок, якщо відчуваєте потребу рухатися далі.

Риби

Карта Таро: Сонце

Для Риб карта Сонця символізує радість, ясність і впевненість у власних силах. 23 жовтня може стати вдалим днем для спілкування, творчих задумів і приємних зустрічей. Не приховуйте своїх талантів і дозвольте собі насолодитися моментами, які приносять щастя.