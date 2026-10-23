Таро-гороскоп на 23 октября: прогнозы для Дев, Раков и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Паж Кубков (перевернутый)

Овнам следует внимательнее отнестись к своим эмоциям и не позволять обидам управлять поступками. Не торопитесь верить обещаниям и делать выводы на основе чужих слов - сначала убедитесь, что правильно поняли ситуацию.

Телец

Карта Таро: Императрица (перевернутая)

Тельцам может не хватать уверенности в себе или ощущения стабильности. Не требуйте от себя слишком многого и не забывайте о собственных нуждах, особенно если в последнее время вы больше заботились о других, чем о себе.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Близнецам придется балансировать между несколькими делами или решать, чему отдать предпочтение. Гибкость поможет справиться с нагрузкой, но не пытайтесь успеть все одновременно - определите главное и распределите силы.

Рак

Карта Таро: Семерка Кубков

Ракам день может принести много идей, желаний и соблазнительных возможностей. Однако не все, что кажется привлекательным, соответствует действительности, поэтому проверяйте факты и не принимайте важные решения только под влиянием фантазий.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Жезлов (перевернутая)

Львам следует быть готовыми к задержкам, переносу планов или недоразумениям в общении. Если что-то пойдет не по графику, не пытайтесь ускорить события любой ценой - иногда пауза помогает увидеть ситуацию более четко.

Дева

Карта Таро: Рыцарь Пентаклев (перевернутый)

Девам может быть сложно сосредоточиться на рутинных задачах или довести начатое до конца. Проверьте, не превратились ли ваша осторожность и стремление к порядку в привычку откладывать важное, и попробуйте изменить подход к работе.

Весы

Карта Таро: Умеренность

Весам карта советует искать золотую середину и не впадать в крайности. День будет способствовать спокойным разговорам, примирению и восстановлению равновесия, если вы дадите себе и другим достаточно времени, чтобы все обдумать.

Скорпион

Карта Таро: Туз Пентаклей

Скорпионов может ожидать перспективная возможность, связанная с работой, финансами или новым практическим начинанием. Присмотритесь к предложениям, которые появятся в течение дня, но оценивайте их трезво - даже самый лучший случай требует конкретных действий.

Стрелец

Карта Таро: Звезда (перевернутая)

Стрельцы могут испытать разочарование, если ожидания не будут совпадать с реальностью. Не воспринимайте временные трудности как окончательное поражение: вернитесь к своим целям и сосредоточьтесь на небольших шагах, которые помогут восстановить веру в свои силы.

Козерог

Карта Таро: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Козерогам следует отказаться от споров, не помогающих решить проблему. Если вокруг возникнет напряжение, попробуйте найти компромисс вместо того, чтобы доказывать свою правоту любой ценой. Иногда лучшая победа - это сохранить спокойствие.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Водолеям день может подсказать, что пора отпустить ситуацию, которая больше не доставляет удовольствия. Это может касаться привычек, планов или отношений, утративших прежний смысл. Не бойтесь менять направление, если чувствуете необходимость двигаться дальше.

Рыбы

Карта Таро: Солнце

Для Рыб карта Солнца символизирует радость, ясность и уверенность в своих силах. 23 октября может стать удачным днем для общения, творческих замыслов и приятных встреч. Не скрывайте своих талантов и позвольте себе насладиться моментами, приносящими счастье.