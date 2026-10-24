Таро-гороскоп на 24 жовтня: прогнози для Водоліїв, Овнів та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Місяць

Овнам варто прислухатися до інтуїції, але не поспішати з висновками. Деякі обставини можуть здаватися незрозумілими, тому перевіряйте інформацію та не дозволяйте страхам керувати вашими рішеннями.

Телець

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Тельці можуть помітити нові можливості там, де раніше бачили лише розчарування. День сприятиме виходу зі стану апатії та поверненню інтересу до справ, які ви відкладали. Не відмовляйтеся від несподіваних пропозицій, не обміркувавши їх.

Близнюки

Карта Таро: Король Кубків

Близнюкам важливо зберігати емоційну рівновагу навіть у непростих розмовах. Спокій і вміння почути іншу людину допоможуть уникнути конфліктів та знайти компроміс. Не приховуйте почуттів, але висловлюйте їх обдумано.

Рак

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Ракам випаде шанс поступово звільнитися від тривог, які останнім часом заважали спокійно жити. Не варто постійно повертатися думками до минулих помилок - краще зосередитися на тому, що ви можете змінити зараз. Відверта розмова з близькою людиною допоможе поглянути на ситуацію інакше.

Лев

Карта Таро: Шістка Кубків

Левам можуть нагадати про себе люди або події з минулого. Це вдалий момент, щоб відновити приємне спілкування, згадати важливі уроки та повернутися до справи, яка колись приносила радість. Водночас не ідеалізуйте минуле - оцінюйте ситуацію такою, якою вона є тепер.

Діва

Карта Таро: Відлюдник

Дівам варто сповільнитися й побути наодинці зі своїми думками. Не обов'язково негайно шукати поради чи пояснення в інших - деякі відповіді ви знайдете завдяки спокійному аналізу. Використайте день, щоб визначити власні пріоритети та відмовитися від зайвого.

Терези

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Терези можуть зіткнутися із ситуацією, у якій рішення здаватиметься несправедливим або незрозумілим. Не поспішайте звинувачувати інших і не робіть висновків, спираючись лише на емоції. Уважно перевіряйте факти й подумайте, чи не ігноруєте ви важливу частину картини.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Скорпіонам карта символізує завершення певного етапу та готовність до змін. Те, що давно втратило сенс, варто поступово залишити в минулому, навіть якщо це непросто. Не сприймайте завершення як поразку: воно може звільнити місце для нових можливостей.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Мечів

Стрільцям корисно зробити паузу й не вимагати від себе максимальної продуктивності. Якщо останнім часом ви відчували втому, присвятіть більше часу відпочинку та відновленню сил. Важливі рішення краще ухвалювати після того, як матимете змогу спокійно все обміркувати.

Козоріг

Карта Таро: Королева Пентаклів

Козерогам варто зосередитися на практичних справах, фінансовій стабільності та домашньому комфорті. Уважність до деталей допоможе впоратися із завданнями й не витрачати ресурси даремно. Не забувайте також про власні потреби: турбота про себе - не менш важлива, ніж відповідальність перед іншими.

Водолій

Карта Таро: Сімка Жезлів

Водоліям, імовірно, доведеться відстоювати свою позицію або захищати особисті кордони. Не дозволяйте чужій критиці змушувати вас сумніватися у власних рішеннях, але будьте готові аргументовано пояснити свою думку. Обирайте, за що справді варто боротися, і не витрачайте сили на дрібні суперечки.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Рибам варто прислухатися до внутрішнього голосу й уважніше спостерігати за тим, що відбувається навколо. Не вся інформація буде очевидною, тому не поспішайте розкривати плани чи ухвалювати остаточні рішення. Спокій і спостережливість допоможуть краще зрозуміти власні почуття та наміри інших людей.