Овен

Карта Таро: Четвірка Жезлів (пряма)

Не дозволяйте чужому поганому настрою зіпсувати ваші плани. Четвірка Жезлів символізує свято, стабільність і підтримку близького оточення. Якщо ви у парі, запропонуйте партнеру провести вечір удома або сходити разом на невеликий захід, не перетворюючи відпочинок на обговорення проблем. Самотнім Овнам варто прийняти запрошення від друзів або самим організувати зустріч. Не витрачайте час на суперечки з тими, хто не поділяє вашого гарного настрою.

Телець

Карта Таро: Імператриця (перевернута)

Ви могли настільки зосередитися на потребах інших, що відклали власні бажання. Перевернута Імператриця вказує на брак турботи про себе, надмірну самопожертву або залежність від чужого схвалення. Якщо перебуваєте у стосунках, прямо скажіть партнеру, якої допомоги чи уваги вам бракує, замість того щоб мовчки накопичувати образи. Якщо ви без пари, не погоджуйтеся на побачення лише через страх залишитися наодинці. Виділіть хоча б годину на заняття, яке приносить задоволення саме вам.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Пентаклів (пряма)

Ваш результат сьогодні залежатиме не лише від особистих зусиль, а й від уміння працювати з іншими. Трійка Пентаклів символізує професійну майстерність, командну взаємодію та спільне досягнення мети. Якщо працюєте в компанії, запропонуйте колегам розподілити завдання й визначте, хто за що відповідає. Фрилансерам і підприємцям варто обговорити з потенційним партнером конкретні умови співпраці або попросити фахову оцінку своєї ідеї. Не намагайтеся виконати все самостійно, якщо можете скористатися чужим досвідом.

Рак

Карта Таро: Маг (пряма)

У вас є достатньо навичок, щоб узятися за справу, яку давно відкладали. Маг символізує ініціативу, винахідливість і вміння використовувати наявні ресурси. Якщо працюєте в наймі, підготуйте коротку пропозицію щодо нового завдання або покажіть керівництву результат своєї роботи. Власникам бізнесу та фрилансерам варто присвятити годину запуску творчої ідеї: підготуйте зразок продукту, портфоліо або пропозицію для клієнта. Не беріться одночасно за кілька напрямів — оберіть один і зробіть перший конкретний крок.

Лев

Карта Таро: Зірка (перевернута)

Останнім часом ви могли сумніватися у власних можливостях або втратити інтерес до того, що раніше надихало. Перевернута Зірка вказує на розчарування, зниження віри у себе та труднощі з баченням перспектив. Якщо ви у парі, розкажіть партнеру, що саме вас турбує, замість того щоб удавати, ніби все гаразд. Самотнім Левам варто відновити контакт із другом, поруч із яким можна бути собою. Не вимагайте від себе миттєвого оптимізму: почніть із чесної розмови та одного невеликого приємного плану.

Діва

Карта Таро: Справедливість (пряма)

У робочих питаннях важливо спиратися на факти, домовленості та чіткий розподіл відповідальності. Справедливість нагадує про наслідки рішень і необхідність дотримуватися обіцянок. Якщо ви найманий працівник, перевірте сьогодні робочі завдання та строки їх виконання, особливо ті, за які відповідаєте разом із колегами. Якщо маєте власну справу або працюєте на фрилансі, письмово зафіксуйте обсяг роботи, вартість і терміни для поточного замовлення. Не погоджуйтеся на нечіткі умови, які можуть призвести до суперечок.

Терези

Карта Таро: Поміркованість (пряма)

Вам не обов'язково обирати між спілкуванням із близькими та власним комфортом. Поміркованість символізує баланс, терпіння і вміння знаходити компроміс. Якщо ви у стосунках, домовтеся з партнером про спільний відпочинок, залишивши кожному трохи часу на особисті справи. Самотнім Терезам не варто відмовлятися від зустрічей через втому, але й погоджуватися на всі запрошення не потрібно. Оберіть одну подію, яка вам справді цікава, та заздалегідь визначте, скільки часу готові їй присвятити.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Пентаклів (пряма)

Перед вами може з'явитися можливість покращити матеріальне становище або започаткувати корисну фінансову звичку. Туз Пентаклів символізує практичний шанс, новий ресурс і перспективу стабільного результату. Якщо плануєте звичайні покупки, перегляньте список витрат і відкладіть гроші на одну конкретну мету. Якщо розглядаєте велику покупку чи кредит, сьогодні краще порівняти кілька пропозицій, порахувати повну вартість і виписати додаткові витрати. Не витрачайте кошти лише через привабливу рекламу або тимчасову знижку.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Пентаклів (перевернутий)

Монотонні завдання та повторення одних і тих самих дій можуть заважати вашій продуктивності. Перевернутий Лицар Пентаклів вказує на застій, втрату дисципліни або небажання переглядати неефективні звички. Якщо працюєте в компанії, визначте одне завдання, яке постійно відкладаєте, і приділіть йому 30 хвилин без відволікань. Фрилансерам і підприємцям варто перевірити, скільки часу забирає робота з одним клієнтом або проєктом, і переглянути організацію процесу. Не заповнюйте графік справами, які не наближають вас до результату.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів (пряма)

Дев'ятка Пентаклів пов'язана з фінансовою самостійністю, результатами власної праці та вмінням цінувати те, що вже вдалося здобути. Якщо плануєте звичайні витрати, виділіть конкретну суму на необхідні покупки та не виходьте за встановлену межу. Якщо думаєте про дороге придбання або кредит, спочатку перевірте, чи не доведеться заради нього відмовлятися від фінансової подушки. Не поспішайте витрачати накопичене заради демонстрації достатку. Краще зафіксуйте, якої суми вдалося досягти та скільки ще потрібно для наступної мети.

Водолій

Карта Таро: Туз Кубків (перевернутий)

Ви можете відчувати потребу в теплі та близькості, але водночас приховувати свої почуття. Перевернутий Туз Кубків часто вказує на емоційну закритість, невисловлені переживання або труднощі з проявом ніжності. Якщо перебуваєте у парі, знайдіть час для спокійної розмови та скажіть партнеру, чого вам не вистачає у взаємодії. Самотнім Водоліям варто самим написати людині, яка викликає симпатію, замість того щоб чекати ініціативи з іншого боку. Уникайте натяків: говоріть про свої наміри зрозуміло.

Риби

Карта Таро: Двійка Жезлів (пряма)

Ви можете почати готувати ґрунт для важливих змін у професійному житті. Двійка Жезлів символізує вибір напрямку, перспективу та продумування наступних кроків. Якщо працюєте в наймі, випишіть три професійні цілі на найближчі місяці й оберіть одну, з якої почнете. Власникам бізнесу та фрилансерам варто визначити новий напрям розвитку, оцінити необхідні ресурси й скласти список перших трьох завдань. Не обмежуйтеся мріями про майбутнє: внесіть перший конкретний крок у календар із датою виконання.