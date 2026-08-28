Таро-гороскоп на 28 серпня: яким знакам Зодіаку радять пригальмувати

Овен

Карта Таро: Дев’ятка Мечів, перевернута

Сьогодні Овнам варто перестати накручувати себе через те, що вже залишилося в минулому. Перевернута Дев’ятка Мечів говорить про поступове звільнення від тривог і страхів, які давно не дають спокою.

Телець

Карта Таро: Четвірка Жезлів

На Тельців чекає приємний і стабільний день, коли можна насолодитися результатами своєї роботи. Четвірка Жезлів також сприяє зустрічам із близькими, домашньому затишку та маленьким приводам для радості.

Близнюки

Карта Таро: Вежа, перевернута

Близнюкам карта радить не боятися змін, але й не провокувати різких поворотів власноруч. Перевернута Вежа може вказувати на ситуацію, яку вдасться пом’якшити, якщо вчасно відмовитися від старого сценарію.

Рак

Карта Таро: Поміркованість

Ракам 28 серпня важливо зберігати спокій і не поспішати з висновками. Поміркованість обіцяє гармонійний день, коли терпіння та вміння домовлятися допоможуть знайти правильне рішення.

Лев

Карта Таро: Імператор

Левам сьогодні варто взяти ситуацію під контроль і чітко визначити свої пріоритети. Імператор нагадує, що впевненість, дисципліна та відповідальність допоможуть отримати бажаний результат.

Діва

Карта Таро: Дев’ятка Жезлів

Діви можуть відчути втому від боротьби з обставинами, але здаватися зараз не варто. Дев’ятка Жезлів радить захищати свої межі й довіряти власному досвіду - фінальний ривок може виявитися вирішальним.

Терези

Карта Таро: Дурень, перевернута

Терезам краще не поспішати у невідомість, навіть якщо нова пропозиція здається дуже привабливою. Перевернутий Дурень попереджає про імпульсивні рішення, необдумані ризики та ситуації, де варто спочатку перевірити всі деталі.

Скорпіон

Карта Таро: Справедливість

Скорпіонам 28 серпня доведеться діяти чесно та зважено, особливо якщо йдеться про важливе рішення. Справедливість нагадує: сьогодні кожен вчинок матиме наслідки, тому краще не йти проти власних принципів.

Стрілець

Карта Таро: Король Жезлів

Стрільцям карти радять діяти сміливо та не боятися проявляти лідерські якості. Король Жезлів приносить енергію, впевненість і бажання рухатися вперед - саме час показати, на що ви здатні.

Козоріг

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернута

Козерогам варто звернути увагу на атмосферу в родині або близьких стосунках. Перевернута Десятка Чаш може вказувати на приховане невдоволення чи непорозуміння, яке краще обговорити, а не залишати без уваги.

Водолій

Карта Таро: Двійка Кубків

На Водоліїв чекає сприятливий день для партнерства, щирої розмови та зближення. Двійка Кубків може принести приємну зустріч або допомогти зміцнити зв’язок із людиною, яка вам справді важлива.

Риби

Карта Таро: Дев’ятка Пентаклів

Риби можуть відчути особливе задоволення від власних досягнень і незалежності. Дев’ятка Пентаклів радить не знецінювати свою працю та дозволити собі насолодитися тим, чого вдалося досягти.