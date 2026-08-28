Таро-гороскоп на 28 августа: каким знакам Зодиака советуют притормозить
Карты Таро подготовили для знаков Зодиака разные подсказки на 28 августа. Кому-то день подарит шанс проявить инициативу, а кому-то нужно внимательнее отнестись к решениям и не рисковать без надобности.
Styler рассказывает, что обещают карты каждому знаку в пятницу.
Овен
Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
Сегодня Овнам стоит перестать накручивать себя из-за того, что уже осталось в прошлом. Перевернутая Девятка Мечей говорит о постепенном освобождении от тревог и давно не дающих покоя страхов.
Телец
Карта Таро: Четверка Жезлов
Тельцам предстоит приятный и стабильный день, когда можно насладиться результатами своей работы. Четверка Жезлов также способствует встречам с близкими, домашнему уюту и маленьким поводам для радости.
Близнецы
Карта Таро: Башня, перевернутая
Близнецам карта советует не бояться перемен, но и не провоцировать резкие повороты собственноручно. Перевернутая Башня может указывать на ситуацию, которую удастся смягчить, если отказаться от старого сценария вовремя.
Рак
Карта Таро: Умеренность
Ракам 28 августа важно сохранять спокойствие и не торопиться с выводами. Умеренность обещает гармоничный день, когда терпение и умение договариваться помогут найти правильное решение.
Лев
Карта Таро: Император
Львам сегодня стоит взять ситуацию под контроль и четко определить свои приоритеты. Император напоминает, что уверенность, дисциплина и ответственность помогут получить желаемый результат.
Дева
Карта Таро: Девятка Жезлов
Девы могут почувствовать усталость от борьбы с обстоятельствами, но сдаваться сейчас не стоит. Девятка Жезлов советует защищать свои границы и доверять собственному опыту - финальный рывок может оказаться решающим.
Весы
Карта Таро: Дурак, перевернутая
Весам лучше не торопиться в неизвестность, даже если новое предложение кажется очень привлекательным. Перевернутый Дурак предупреждает об импульсивных решениях, необдуманных рисках и ситуациях, где следует сначала проверить все детали.
Скорпион
Карта Таро: Справедливость
Скорпионам 28 августа придется действовать честно и взвешенно, особенно, если речь идет о важном решении. Справедливость напоминает: сегодня у каждого поступка будут последствия, поэтому лучше не идти против собственных принципов.
Стрелец
Карта Таро: Король Жезлов
Стрельцам карты советуют действовать смело и не бояться проявлять лидерские качества. Король Жезлов приносит энергию, уверенность и желание двигаться вперед - самое время показать, на что вы способны.
Козерог
Карта Таро: Десятка Чаш, перевернутая
Козерогам следует обратить внимание на атмосферу в семье или близких отношениях. Перевернутая Десятка Чаш может указывать на скрытое недовольство или недоразумение, которое лучше обсудить, а не оставлять без внимания.
Водолей
Карта Таро: Двойка Кубков
Водолеев ждет благоприятный день для партнерства, откровенного разговора и сближения. Двойка Кубков может принести приятную встречу или помочь укрепить связь с человеком, который вам действительно важен.
Рыбы
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Рыбы могут испытать особое удовольствие от своих достижений и независимости. Девятка Пентаклей советует не обесценивать свой труд и позволить себе насладиться тем, чего удалось достичь.
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