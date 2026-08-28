Таро-гороскоп на 28 августа: каким знакам Зодиака советуют притормозить

Овен

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Сегодня Овнам стоит перестать накручивать себя из-за того, что уже осталось в прошлом. Перевернутая Девятка Мечей говорит о постепенном освобождении от тревог и давно не дающих покоя страхов.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов

Тельцам предстоит приятный и стабильный день, когда можно насладиться результатами своей работы. Четверка Жезлов также способствует встречам с близкими, домашнему уюту и маленьким поводам для радости.

Близнецы

Карта Таро: Башня, перевернутая

Близнецам карта советует не бояться перемен, но и не провоцировать резкие повороты собственноручно. Перевернутая Башня может указывать на ситуацию, которую удастся смягчить, если отказаться от старого сценария вовремя.

Рак

Карта Таро: Умеренность

Ракам 28 августа важно сохранять спокойствие и не торопиться с выводами. Умеренность обещает гармоничный день, когда терпение и умение договариваться помогут найти правильное решение.

Лев

Карта Таро: Император

Львам сегодня стоит взять ситуацию под контроль и четко определить свои приоритеты. Император напоминает, что уверенность, дисциплина и ответственность помогут получить желаемый результат.

Дева

Карта Таро: Девятка Жезлов

Девы могут почувствовать усталость от борьбы с обстоятельствами, но сдаваться сейчас не стоит. Девятка Жезлов советует защищать свои границы и доверять собственному опыту - финальный рывок может оказаться решающим.

Весы

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Весам лучше не торопиться в неизвестность, даже если новое предложение кажется очень привлекательным. Перевернутый Дурак предупреждает об импульсивных решениях, необдуманных рисках и ситуациях, где следует сначала проверить все детали.

Скорпион

Карта Таро: Справедливость

Скорпионам 28 августа придется действовать честно и взвешенно, особенно, если речь идет о важном решении. Справедливость напоминает: сегодня у каждого поступка будут последствия, поэтому лучше не идти против собственных принципов.

Стрелец

Карта Таро: Король Жезлов

Стрельцам карты советуют действовать смело и не бояться проявлять лидерские качества. Король Жезлов приносит энергию, уверенность и желание двигаться вперед - самое время показать, на что вы способны.

Козерог

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернутая

Козерогам следует обратить внимание на атмосферу в семье или близких отношениях. Перевернутая Десятка Чаш может указывать на скрытое недовольство или недоразумение, которое лучше обсудить, а не оставлять без внимания.

Водолей

Карта Таро: Двойка Кубков

Водолеев ждет благоприятный день для партнерства, откровенного разговора и сближения. Двойка Кубков может принести приятную встречу или помочь укрепить связь с человеком, который вам действительно важен.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Рыбы могут испытать особое удовольствие от своих достижений и независимости. Девятка Пентаклей советует не обесценивать свой труд и позволить себе насладиться тем, чего удалось достичь.