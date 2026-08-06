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Гороскопи 06 серпня 2026, 06:15

Таро-гороскоп на 6 серпня: кому обіцяють успіх, а кому - випробування

Іноді достатньо однієї підказки, щоб уникнути помилки або не проґавити шанс
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп на 6 серпня за картами Таро (фото: Magnific)
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Що підготував для вас цей день - несподіваний шанс, важливий урок чи привід зупинитися? Астрологи дали прогноз за картами Таро для кожного знака Зодіаку на 6 серпня.

Styler розповідає, що карти радять робити в цей день кожному знаку Зодіаку.

Овен

Карта Таро: Імператор

Сьогодні все залежатиме від вашої рішучості. Якщо давно відкладали важливу розмову чи рішення, саме час узяти ситуацію під контроль.

Телець

Карта Таро: Зірка

День подарує привід для оптимізму. Навіть невелика приємна подія може повернути віру в себе та надихнути на новий початок.

Близнюки

Карта Таро: Колесо Фортуни

Доля може несподівано змінити ваші плани. Будьте відкритими до нових можливостей - випадковий збіг обставин здатен зіграти вам на руку.

Рак

Карта Таро: Місяць

Не все сьогодні буде таким, як здається на перший погляд. Довіряйте інтуїції, але не поспішайте робити висновки, доки не отримаєте всі факти.

Лев

Карта Таро: Сонце

Один із найвдаліших днів тижня для вас. Хороші новини, приємні зустрічі або заслужене визнання можуть суттєво підняти настрій.

Діва

Карта Таро: Самітник

Не бійтеся ненадовго сповільнитися. Саме пауза допоможе зрозуміти, куди рухатися далі і які рішення зараз будуть правильними.

Терези

Карта Таро: Закохані

Перед вами може постати вибір, який вплине на найближче майбутнє. Не орієнтуйтеся лише на чужу думку - сьогодні важливо почути себе.

Скорпіон

Карта Таро: Сила

Ваша витримка стане головною перевагою. Навіть якщо хтось спробує вивести вас із рівноваги, спокій допоможе отримати бажаний результат.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

День сприятливий для активних дій, поїздок і старту нових справ. Не відкладайте те, що можна зробити вже сьогодні.

Козоріг

Карта Таро: Справедливість

Усі рішення варто ухвалювати максимально чесно та виважено. Те, що сьогодні здається дрібницею, незабаром може зіграти важливу роль.

Водолій

Карта Таро: Маг

Ваші ідеї матимуть більше шансів на успіх, ніж здається. Не бійтеся проявити ініціативу - сьогодні ви здатні приємно здивувати навіть себе.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Не поспішайте відкривати всі свої плани оточенню. День підходить для спостережень, внутрішніх відкриттів і рішень, які варто приймати без зайвого шуму.

Раніше Styler розповідав, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня.

Також читайте про те, кому Всесвіт подарує шанс почати все спочатку.

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