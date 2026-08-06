Таро-гороскоп на 6 августа: кому обещают успех, а кому - испытание

Овен

Карта Таро: Император

Сегодня все будет зависеть от вашей решительности. Если давно откладывали важный разговор или решение, пора взять ситуацию под контроль.

Телец

Карта Таро: Звезда

День подарит повод для оптимизма. Даже небольшое приятное событие может вернуть в себя и вдохновить на новое начало.

Близнецы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Судьба может внезапно изменить ваши планы. Будьте открыты к новым возможностям - случайное стечение обстоятельств способно сыграть вам на руку.

Рак

Карта Таро: Луна

Не все сегодня будет таким, как кажется на первый взгляд. Доверяйте интуиции, но не торопитесь делать выводы до тех пор, пока не получите все факты.

Лев

Карта Таро: Солнце

Один из самых удачных дней недели для вас. Хорошие новости, приятные встречи или заслуженное признание могут существенно поднять настроение.

Дева

Карта Таро: Отшельник

Не бойтесь ненадолго замедлиться. Именно пауза поможет понять, куда двигаться дальше и какие решения сейчас будут верными.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Перед вами может предстать выбор, который окажет влияние на ближайшее будущее. Не ориентируйтесь только на чужое мнение - сегодня важно услышать себя.

Скорпион

Карта Таро: Сила

Ваша выдержка станет основным преимуществом. Даже если кто-то попытается вывести вас из равновесия, спокойствие поможет получить желаемый результат.

Стрелец

Карта Таро: Колесница

День благоприятен для активных действий, поездок и старта новых дел. Не откладывайте то, что можно сделать уже сегодня.

Козерог

Карта Таро: Справедливость

Все решения следует принимать максимально честно и взвешенно. То, что сегодня кажется пустяком, в скором времени может сыграть важную роль.

Водолей

Карта Таро: Маг

Ваши идеи будут иметь больше шансов на успех, чем кажется. Не бойтесь проявить инициативу - сегодня вы способны приятно удивить даже себя.

Рыбы

Карта Таро: Верховная Жрица

Не спешите открывать все свои планы окружению. День подходит для наблюдений, внутренних открытий и решений, которые следует принимать без лишнего шума.