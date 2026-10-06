Таро-гороскоп на 6 жовтня: головні прогнози для Стрільців, Раків та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Імператор

6 жовтня вам варто взяти ситуацію під контроль і чітко визначити свої пріоритети. Не бійтеся проявляти рішучість, але пам’ятайте, що надмірна жорсткість може ускладнити спілкування з іншими.

Телець

Карта Таро: Ієрофант

День сприятливий для того, щоб спиратися на перевірені принципи та досвід людей, яким ви довіряєте. Не варто відкидати традиційні рішення лише заради бажання зробити все по-своєму.

Близнюки

Карта Таро: Шістка Мечів

Вам може знадобитися відійти від ситуації, яка давно забирає сили, і рухатися далі. 6 жовтня краще не триматися за минуле, якщо ви вже розумієте, що настав час змін.

Рак

Карта Таро: Місяць

Цього дня не все буде таким очевидним, як здається на перший погляд. Не поспішайте довіряти чуткам чи власним припущенням - краще дайте собі час розібратися у своїх почуттях.

Лев

Карта Таро: Сімка Жезлів

Вам доведеться відстоювати власну позицію або особисті межі. Не відмовляйтеся від своїх планів лише через тиск з боку інших, але й не витрачайте сили на суперечки без потреби.

Діва

Карта Таро: Поміркованість

6 жовтня для вас важливо зберігати спокій і не впадати в крайнощі. Спробуйте знайти баланс між роботою, відпочинком та особистими справами - саме поміркованість допоможе уникнути зайвого напруження.

Терези

Карта Таро: Лицар Кубків

День може принести приємне спілкування, теплу звістку або романтичний настрій. Будьте відкритими до щирих проявів почуттів і не бійтеся самі зробити крок назустріч людині, яка вам небайдужа.

Скорпіон

Карта Таро: Відлюдник

Вам може захотітися усамітнитися та побути наодинці зі своїми думками. Не сприймайте це як щось негативне: пауза допоможе краще зрозуміти себе та визначитися з подальшими кроками.

Стрілець

Карта Таро: Паж Жезлів

6 жовтня може з’явитися нова ідея, пропозиція або бажання спробувати щось незвичне. Не бійтеся проявити ініціативу - навіть невеликий перший крок здатен запустити цікаві зміни.

Козоріг

Карта Таро: Повішений

Не все цього дня розвиватиметься так швидко, як вам хотілося б. Замість того щоб тиснути на ситуацію, спробуйте подивитися на неї під іншим кутом і дозволити подіям трохи дозріти.

Водолій

Карта Таро: П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки, конкуренція або зіткнення різних думок. Не кожен конфлікт вартий вашої енергії, тому обирайте, за що справді потрібно боротися, а де краще поступитися.

Риби

Карта Таро: Вісімка Мечів

Ви можете відчути, що опинилися в обмежених обставинах і не бачите хорошого виходу. Однак не поспішайте вважати ситуацію безнадійною: частина перешкод може існувати лише через страх або невпевненість.