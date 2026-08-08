Таро-гороскоп на 8 серпня: кому карти обіцяють успіх, зміни та нові шанси

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ця карта символізує зміни та несподівані повороти. 8 серпня Овнам варто бути відкритими до нових шансів - день може принести можливість, яку ви давно чекали.

Телець

Карта Таро: Імператриця

Карта говорить про комфорт, творчість і турботу про себе. Тельцям варто приділити увагу власним бажанням і не боятися насолоджуватися результатами своєї праці.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Ця карта нагадує про силу думок і вміння впливати на ситуацію. Близнюки можуть отримати хороші результати, якщо проявлять ініціативу та не відкладатимуть важливі справи.

Рак

Карта Таро: Зірка

Карта обіцяє натхнення та віру у краще. Ракам варто прислухатися до інтуїції - вона може підказати правильний напрямок у важливій справі.

Лев

Карта Таро: Сонце

Одна з найпозитивніших карт Таро символізує успіх, радість і впевненість. Левам 8 серпня варто дозволити собі бути в центрі уваги та показати свої сильні сторони.

Діва

Карта Таро: Верховна Жриця

Карта закликає не поспішати з висновками та більше довіряти внутрішньому голосу. Дівам може відкритися важлива деталь, яку раніше вони не помічали.

Терези

Карта Таро: Закохані

Ця карта пов’язана з вибором і стосунками. Терезам день може принести важливу розмову або ситуацію, де доведеться визначитися зі своїми справжніми бажаннями.

Скорпіон

Карта Таро: Сила

Карта говорить про витримку, внутрішню енергію та контроль над емоціями. Скорпіонам варто діяти спокійно - саме це допоможе досягти бажаного.

Стрілець

Карта Таро: Світ

Ця карта символізує завершення важливого етапу та нові можливості. Стрільці можуть відчути, що наблизилися до результату, заради якого довго працювали.

Козоріг

Карта Таро: Колісниця

Карта вказує на рух уперед і перемогу завдяки наполегливості. Козорогам варто сміливо брати ініціативу у свої руки та не сумніватися у власних силах.

Водолій

Карта Таро: Дурень

Карта нового початку та несподіваних ідей. Водоліям може випасти шанс спробувати щось незвичне - головне, не боятися вийти за межі звичного.

Риби

Карта Таро: Місяць

Ця карта пов’язана з інтуїцією, емоціями та прихованими бажаннями. Рибам варто уважніше ставитися до знаків долі та не ігнорувати власні відчуття.