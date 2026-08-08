rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 8 августа: кому карты обещают успех, перемены и новые шансы
Гороскопы 08 августа 2026, 06:07

Таро-гороскоп на 8 августа: кому карты обещают успех, перемены и новые шансы

Кому-то стоит действовать смелее, а кому-то - довериться интуиции
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп по картам Таро на 8 августа (фото: Magnific)
Поделиться:

Астрологи составили прогноз на 8 августа по картам Таро для всех знаков Зодиака. Они подсказывают, на что следует обратить внимание в этот день и какие сферы жизни могут стать главными.

Styler рассказывает, какую карту получил каждый знак Зодиака и что она символизирует.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуны

Эта карта символизирует перемены и неожиданные повороты. 8 августа Овнам следует быть открытыми к новым шансам - день может принести возможность, которую вы давно ждали.

Телец

Карта Таро: Императрица

Карта говорит о комфорте, творчестве и заботе о себе. Тельцам следует уделить внимание собственным желаниям и не бояться наслаждаться результатами своего труда.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Эта карта напоминает силу мыслей и умение влиять на ситуацию. Близнецы могут получить хорошие результаты, если проявят инициативу и не будут откладывать важные дела.

Рак

Карта Таро: Звезда

Карта обещает вдохновение и веру в лучшее. Ракам следует прислушаться к интуиции - она может подсказать правильное направление по важному делу.

Лев

Карта Таро: Солнце

Одна из самых позитивных карт Таро символизирует успех, радость и уверенность. Львам 8 августа стоит позволить себе быть в центре внимания и показать свои сильные стороны.

Дева

Карта Таро: Верховная Жрица

Карта призывает не торопиться с выводами и больше доверять внутреннему голосу. Девам может открыться важная деталь, которую они раньше не замечали.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Эта карта связана с выбором и отношениями. Весам день может принести важный разговор или ситуацию, где придется определиться со своими настоящими желаниями.

Скорпион

Карта Таро: Сила

Карта говорит о выдержке, внутренней энергии и контроле над эмоциями. Скорпионам следует действовать спокойно - именно это поможет достичь желаемого.

Стрелец

Карта Таро: Мир

Эта карта символизирует завершение важного этапа и новые возможности. Стрельцы могут почувствовать, что приблизились к результату, ради которого долго работали.

Козерог

Карта Таро: Колесница

Карта указывает движение вперед и победу благодаря настойчивости. Козерогам следует смело брать инициативу в свои руки и не сомневаться в своих силах.

Водолей

Карта Таро: Дурак

Карта нового начала и неожиданных идей. Водолеям может выпасть шанс попробовать что-то необычное - главное, не бояться выйти за пределы привычного.

Рыбы

Карта Таро: Луна

Эта карта связана с интуицией, эмоциями и скрытыми желаниями. Рыбам следует более внимательно относиться к знакам судьбы и не игнорировать собственные ощущения.

Ранее Styler рассказал о том, почему нельзя мыть полы после гостей.

Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
Читайте также Только самые внимательные найдут все 7 отличий в этой головоломке: есть всего 60 секунд 08 августа 2026, 08:38 Финансовая удача уже близко: эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть до конца года 07 августа 2026, 19:51 Какая ты новая украинская песня: проходи тест и слушай хит своего настроения 07 августа 2026, 18:49 С ними не уснешь до утра: 8 жутких сериалов, которые надолго засядут в памяти 07 августа 2026, 18:09
Больше интересного
Полезное 10 вещей, которыми нельзя протирать экран телефона: они могут его испортить 07 августа 2026, 17:18
Полезное Муравьи исчезнут с огорода без "химии": 5 простых способов, которые действительно работают 07 августа 2026, 16:37
Вкусно Ажурные блины, которые не рвутся: рецепт с секретным ингредиентом для идеальных дырочек 07 августа 2026, 15:55
Люди Как выглядят возлюбленные Дантеса, Пономарева и Боржемской: редкие фото звезд 07 августа 2026, 15:19
Полезное Как быстро подготовить банки для консервации: легкие проверенные методы, которые сэкономят ваше время 07 августа 2026, 14:36