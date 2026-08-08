Таро-гороскоп на 8 августа: кому карты обещают успех, перемены и новые шансы
Астрологи составили прогноз на 8 августа по картам Таро для всех знаков Зодиака. Они подсказывают, на что следует обратить внимание в этот день и какие сферы жизни могут стать главными.
Styler рассказывает, какую карту получил каждый знак Зодиака и что она символизирует.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
Эта карта символизирует перемены и неожиданные повороты. 8 августа Овнам следует быть открытыми к новым шансам - день может принести возможность, которую вы давно ждали.
Телец
Карта Таро: Императрица
Карта говорит о комфорте, творчестве и заботе о себе. Тельцам следует уделить внимание собственным желаниям и не бояться наслаждаться результатами своего труда.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Эта карта напоминает силу мыслей и умение влиять на ситуацию. Близнецы могут получить хорошие результаты, если проявят инициативу и не будут откладывать важные дела.
Рак
Карта Таро: Звезда
Карта обещает вдохновение и веру в лучшее. Ракам следует прислушаться к интуиции - она может подсказать правильное направление по важному делу.
Лев
Карта Таро: Солнце
Одна из самых позитивных карт Таро символизирует успех, радость и уверенность. Львам 8 августа стоит позволить себе быть в центре внимания и показать свои сильные стороны.
Дева
Карта Таро: Верховная Жрица
Карта призывает не торопиться с выводами и больше доверять внутреннему голосу. Девам может открыться важная деталь, которую они раньше не замечали.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Эта карта связана с выбором и отношениями. Весам день может принести важный разговор или ситуацию, где придется определиться со своими настоящими желаниями.
Скорпион
Карта Таро: Сила
Карта говорит о выдержке, внутренней энергии и контроле над эмоциями. Скорпионам следует действовать спокойно - именно это поможет достичь желаемого.
Стрелец
Карта Таро: Мир
Эта карта символизирует завершение важного этапа и новые возможности. Стрельцы могут почувствовать, что приблизились к результату, ради которого долго работали.
Козерог
Карта Таро: Колесница
Карта указывает движение вперед и победу благодаря настойчивости. Козерогам следует смело брать инициативу в свои руки и не сомневаться в своих силах.
Водолей
Карта Таро: Дурак
Карта нового начала и неожиданных идей. Водолеям может выпасть шанс попробовать что-то необычное - главное, не бояться выйти за пределы привычного.
Рыбы
Карта Таро: Луна
Эта карта связана с интуицией, эмоциями и скрытыми желаниями. Рыбам следует более внимательно относиться к знакам судьбы и не игнорировать собственные ощущения.
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