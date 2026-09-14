Таро-гороскоп на тиждень: кому пощастить у грошах і коханні, а кому потрібна пауза

Овен

Карта Таро: Туз Монет

Цього тижня перед Овнами можуть відкритися нові можливості - пропозиції, запрошення або цікаві ідеї. Туз Монет радить не відкладати їх реалізацію: те, що ви почнете зараз, у майбутньому може принести вагомий результат.

Телець

Карта Таро: Десятка Жезлів

Тельцям карти радять пригальмувати та нарешті дозволити собі відпочинок. Не намагайтеся зробити все одразу - зараз важливо берегти енергію, відновлювати сили та не мучити себе почуттям провини за паузу.

Близнюки

Карта Таро: Зірка

На Близнюків може чекати приємний сюрприз або винагорода за зусилля, яких вони доклали останнім часом. Зірка символізує здійснення бажань, тому варто уважно придивлятися до нових шансів - серед них може бути саме той, на який ви чекали.

Рак

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Ракам цього тижня варто бути відкритішими до спілкування та нових знайомств. Активне соціальне життя може принести цікаві пропозиції, корисні контакти та ідеї, які дадуть поштовх майбутнім планам.

Лев

Карта Таро: Десятка Кубків

Левам карти радять звернути особливу увагу на любов і близькі стосунки. На тих, хто у парі, можуть чекати приємні моменти та важливі кроки, а самотні представники знаку можуть відкритися новим почуттям.

Діва

Карта Таро: Двійка Жезлів

Дівам настав час зробити паузу й поглянути на свої плани з боку. Подумайте, що справді працює, а що забирає сили без результату - невеликі зміни зараз допоможуть обрати значно перспективніший напрямок.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

Терезам варто уважніше придивитися до своїх стосунків і людей поруч. Цього тижня стане помітно, хто справді готовий підтримати вас і докладає зусиль, а де взаємність давно зникла.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Мечів

Скорпіонам карти радять залишити позаду те, що вже втратило для них сенс. Це може стосуватися стосунків, роботи, звички чи певного переконання - настав час спокійно попрощатися з минулим і рухатися далі.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Кубків

Стрільцям цього тижня варто дозволити собі більше відпочинку, пригод і приємних емоцій. Подорож, зустріч із друзями, нове захоплення або романтична історія можуть зробити цей період особливо яскравим.

Козоріг

Карта Таро: Місяць

Козерогам не варто поспішати з висновками: цього тижня не все буде таким, яким здається на перший погляд. Ставте запитання, перевіряйте інформацію та уважно спостерігайте - незабаром може розкритися важлива деталь.

Водолій

Карта Таро: Сімка Монет

Водоліям зараз не потрібно робити різких кроків або ухвалювати остаточні рішення. Сімка Монет радить поспостерігати за ситуацією та дати подіям розвиватися - отримана пауза допоможе зрозуміти, куди рухатися далі.

Риби

Карта Таро: Вісімка Монет

Рибам варто зосередитися на своїх справах і послідовно рухатися до мети, навіть якщо результат поки не видно. Наприкінці тижня наполегливість може дати перші важливі плоди та показати, що докладені зусилля були не марними.