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Гороскопи 16 вересня 2026, 12:27

Цих знаків Зодіаку краще не провокувати: Овен, Скорпіон і Козоріг вибухають у сварці

Реакція на образу може здивувати навіть тих, хто добре їх знає
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рейтинг знаків Зодіаку за поведінкою у сварці (фото: Styler)
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У кожного знаку Зодіаку своя реакція на конфлікти: хтось намагається швидко все залагодити, а хтось може відповісти різко й емоційно.

Styler розповідає, хто з представників зодіакального кола найгостріше реагує на образи та що від нього можна очікувати під час конфлікту.

12 місце - Терези

Терези зазвичай не люблять конфліктів і намагаються домовитися мирно. Навіть якщо їх сильно розлютити, вони радше підуть від суперечки, ніж стануть її розпалювати.

11 місце - Риби

Риби можуть болісно сприймати образливі слова, але рідко йдуть у відкриту атаку. Найчастіше вони просто замовкають, віддаляються або залишають кривдника наодинці з почуттям провини.

10 місце - Телець

Телець довго терпить і не поспішає вступати в конфлікт. Проте якщо його терпіння закінчилося, переконати його змінити думку буде надзвичайно складно.

9 місце - Стрілець

Стрілець може спалахнути дуже швидко, особливо якщо відчуває несправедливість. У запалі сварки він здатен сказати зайве, але зазвичай так само швидко відходить.

8 місце - Водолій

Водолій у конфлікті може здивувати холодною логікою та несподіваними аргументами. Замість крику він іноді просто відсторонюється - і саме ця байдужість може дратувати опонента ще більше.

7 місце - Близнюки

Близнюки можуть вести суперечку довго й активно, використовуючи дотепність та швидку реакцію. Якщо вони справді розлючені, знайти контраргумент на кожну їхню репліку буде непросто.

6 місце - Лев

Лев не любить, коли зачіпають його гордість або ставлять під сумнів авторитет. У сварці він може перейти на дуже емоційний тон і неодмінно захоче довести свою позицію.

5 місце - Діва

Діва рідко свариться без аргументів - вона приходить у конфлікт із цілим списком претензій. Найбільше дістається деталям: представник цього знаку здатен згадати навіть те, про що всі давно забули.

4 місце - Рак

Рак може здаватися спокійним, але образи запам'ятовує надовго. Якщо його сильно зачепити, емоції можуть буквально накрити з головою, а повернути довіру після серйозної сварки буде непросто.

3 місце - Козоріг

Козоріг рідко влаштовує гучні сцени, зате може бути дуже жорстким у словах. Він не любить безпідставних звинувачень і здатен холоднокровно розкласти конфлікт по пунктах.

2 місце - Скорпіон

Скорпіон не з тих, хто забуває образи за п'ять хвилин. Якщо його сильно розлютити, він може відповідати дуже різко й довго пам'ятати причину конфлікту.

1 місце - Овен

Овен очолює цей рейтинг через свою вибухову реакцію та прямолінійність. Він може спалахнути за секунду, сказати все, що думає, а вже потім замислитися про наслідки - щоправда, образа в нього часто минає так само швидко, як і виникла.

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