Цих знаків Зодіаку краще не провокувати: Овен, Скорпіон і Козоріг вибухають у сварці
У кожного знаку Зодіаку своя реакція на конфлікти: хтось намагається швидко все залагодити, а хтось може відповісти різко й емоційно.
Styler розповідає, хто з представників зодіакального кола найгостріше реагує на образи та що від нього можна очікувати під час конфлікту.
12 місце - Терези
Терези зазвичай не люблять конфліктів і намагаються домовитися мирно. Навіть якщо їх сильно розлютити, вони радше підуть від суперечки, ніж стануть її розпалювати.
11 місце - Риби
Риби можуть болісно сприймати образливі слова, але рідко йдуть у відкриту атаку. Найчастіше вони просто замовкають, віддаляються або залишають кривдника наодинці з почуттям провини.
10 місце - Телець
Телець довго терпить і не поспішає вступати в конфлікт. Проте якщо його терпіння закінчилося, переконати його змінити думку буде надзвичайно складно.
9 місце - Стрілець
Стрілець може спалахнути дуже швидко, особливо якщо відчуває несправедливість. У запалі сварки він здатен сказати зайве, але зазвичай так само швидко відходить.
8 місце - Водолій
Водолій у конфлікті може здивувати холодною логікою та несподіваними аргументами. Замість крику він іноді просто відсторонюється - і саме ця байдужість може дратувати опонента ще більше.
7 місце - Близнюки
Близнюки можуть вести суперечку довго й активно, використовуючи дотепність та швидку реакцію. Якщо вони справді розлючені, знайти контраргумент на кожну їхню репліку буде непросто.
6 місце - Лев
Лев не любить, коли зачіпають його гордість або ставлять під сумнів авторитет. У сварці він може перейти на дуже емоційний тон і неодмінно захоче довести свою позицію.
5 місце - Діва
Діва рідко свариться без аргументів - вона приходить у конфлікт із цілим списком претензій. Найбільше дістається деталям: представник цього знаку здатен згадати навіть те, про що всі давно забули.
4 місце - Рак
Рак може здаватися спокійним, але образи запам'ятовує надовго. Якщо його сильно зачепити, емоції можуть буквально накрити з головою, а повернути довіру після серйозної сварки буде непросто.
3 місце - Козоріг
Козоріг рідко влаштовує гучні сцени, зате може бути дуже жорстким у словах. Він не любить безпідставних звинувачень і здатен холоднокровно розкласти конфлікт по пунктах.
2 місце - Скорпіон
Скорпіон не з тих, хто забуває образи за п'ять хвилин. Якщо його сильно розлютити, він може відповідати дуже різко й довго пам'ятати причину конфлікту.
1 місце - Овен
Овен очолює цей рейтинг через свою вибухову реакцію та прямолінійність. Він може спалахнути за секунду, сказати все, що думає, а вже потім замислитися про наслідки - щоправда, образа в нього часто минає так само швидко, як і виникла.
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