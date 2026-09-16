Этих знаков Зодиака лучше не провоцировать: Овен, Скорпион и Козерог взрываются в ссоре

12 место - Весы

Весы обычно не любят конфликты и пытаются договориться мирно. Даже если их сильно разозлить, они скорее уйдут от спора, чем станут его разжигать.

11 место - Рыбы

Рыбы могут болезненно воспринимать оскорбительные слова, но редко уходят в открытую атаку. Чаще всего они просто умолкают, удаляются или оставляют обидчика наедине с чувством вины.

10 место - Телец

Телец долго терпит и не торопится вступать в конфликт. Однако если его терпение закончилось, убедить его изменить мнение будет очень сложно.

9 место - Стрелец

Стрелец может вспыхнуть очень быстро, особенно если испытывает несправедливость. В пылу ссоры он способен сказать лишнее, но обычно так же быстро уходит.

8 место - Водолей

Водолей в конфликте может удивить холодной логикой и неожиданными доводами. Вместо крика он иногда просто отстраняется - и именно это безразличие может раздражать оппонента еще больше.

7 место - Близнецы

Близнецы могут спорить долго и активно, используя остроумие и быструю реакцию. Если они действительно в ярости, найти контраргумент на каждую их реплику будет непросто.

6 место - Лев

Лев не любит, когда затрагивают его гордость или подвергают сомнению авторитет. В ссоре он может перейти на очень эмоциональный тон и обязательно захочет доказать свою позицию.

5 место - Дева

Дева редко ссорится без аргументов - она приходит в конфликт с целым списком претензий. Больше всего достается деталям: представитель этого знака способен вспомнить даже то, что все давно забыли.

4 место - Рак

Рак может казаться спокойным, но обиды запоминаются надолго. Если его сильно задеть, эмоции могут буквально укрыть с головой, а вернуть доверие после серьезной ссоры будет непросто.

3 место - Козерог

Козерог редко устраивает громкие сцены, зато может быть очень жестким в словах. Он не любит безосновательных обвинений и способен хладнокровно разложить конфликт по пунктам.

2 место - Скорпион

Скорпион не из тех, кто забывает обиды через пять минут. Если его сильно разозлить, то он может отвечать очень резко и долго помнить причину конфликта.

1 место - Овен

Овен возглавляет этот рейтинг из-за своей взрывной реакции и прямолинейности. Он может вспыхнуть за секунду, сказать все, что думает, а уж потом задуматься о последствиях - правда, обида у него часто проходит так же быстро, как и возникла.