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Гороскопи 20 вересня 2026, 20:08

Водолій, Лев і Стрілець: прогноз на тиждень з 21 по 27 вересня від астролога Роуз

Зірки підготували для цих знаків момент, який не варто проґавити
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Три знаки Зодіаку, на яких чекає удача на наступному тижні (фото: Styler)
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Астролог Кейт Роуз назвала три знаки Зодіаку, для яких наступний тиждень може стати особливо сприятливим. Водолія, Лева та Стрільця чекають нові можливості, важливі рішення та приємні зміни.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає про це детальніше.

Водолій

Для Водоліїв головним джерелом удачі цього тижня стануть люди, які їх оточують. Із початком сезону Терезів 22 вересня варто більше уваги приділити стосункам і не боятися виходити за межі звичного кола спілкування.

Нові знайомства або теплі зустрічі з друзями можуть принести не лише приємні емоції, а й несподівані можливості. Чим менше ви захищатиметеся від усього нового, тим більше шансів упіймати свою удачу.

Лев

Левам цей тиждень може допомогти залишити минуле позаду й нарешті відкрити дорогу новому. Повний Місяць в Овні 26 вересня стане символічною крапкою в процесах, які почалися ще навесні, і підштовхне вас до важливих змін.

Це може стосуватися переїзду, особистого життя, роботи або давньої мрії, яку ви довго відкладали. Щоб скористатися сприятливим періодом, варто перестати чекати ідеального моменту та дозволити собі рухатися вперед.

Стрілець

Для Стрільців розпочинається особливо активний і перспективний період, адже 27 вересня Марс переходить у Лева. Це посилить вогняну енергію та допоможе не лише помічати можливості, а й діяти заради бажаного результату.

Сприятливий вплив триватиме ще кілька тижнів, тому поспішати не варто - важливіше послідовно рухатися до своєї мети. Цей період може стати стартом для подій, які матимуть продовження і наступного року.

Раніше Styler розповідав, що стоїть за іменем Соломія.

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