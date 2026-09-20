rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Гороскопы Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз
Гороскопы 20 сентября 2026, 20:08

Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз

Звезды подготовили для этих знаков момент, который не стоит упустить
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Три знака Зодиака, которых ждет удача на следующей неделе (фото: Styler)
Поделиться:

Астролог Кейт Роуз назвала три знака Зодиака, для которых следующая неделя может стать особенно благоприятной. Водолей, Льва и Стрельца ждут новые возможности, важные решения и приятные изменения.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Водолей

Для Водолеев главным источником удачи на этой неделе станут окружающие их люди. С началом сезона Весов 22 сентября стоит больше внимания уделить отношениям и не бояться выходить за пределы обычного круга общения.

Новые знакомства или теплые встречи с друзьями могут доставить не только приятные эмоции, но и неожиданные возможности. Чем меньше вы будете защищаться от всего нового, тем больше шансов поймать свою удачу.

Лев

Львам эта неделя может помочь оставить прошлое позади и наконец открыть дорогу новому. Полная Луна в Овне 26 сентября станет символической точкой в начавшихся еще весной процессах и подтолкнет вас к важным изменениям.

Это может относиться к переезду, личной жизни, работе или давней мечте, которую вы долго откладывали. Чтобы воспользоваться благоприятным периодом, следует перестать ждать идеального момента и позволить себе двигаться вперед.

Стрелец

Для Стрельцов начинается особенно активный и перспективный период, ведь 27 сентября Марс переходит в Льва. Это усугубит огненную энергию и поможет не только замечать возможности, но и действовать ради желаемого результата.

Благоприятное влияние продлится еще несколько недель, поэтому спешить не стоит – важнее последовательно двигаться к своей цели. Этот период может стать стартом для событий, которые будут продолжены и в следующем году.

Ранее Styler рассказывал, что стоит за именем Соломия.

Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Читайте также От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью 20 сентября 2026, 18:37 Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом 20 сентября 2026, 17:21 Герои "Холостяка" сейчас: как живут и с кем встречаются Цымбалюк, Терен и Топольский 20 сентября 2026, 16:03 Трендовый маникюр осени-2026: цветочные, пастельные и яркие дизайны для вдохновения 20 сентября 2026, 14:41
Больше интересного
Люди День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели 20 сентября 2026, 13:34
Гороскопы Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать 20 сентября 2026, 12:00
Полезное Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства 20 сентября 2026, 11:14
Люди Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды 20 сентября 2026, 09:08
Вкусно Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта 20 сентября 2026, 08:17