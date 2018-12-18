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Водитель был трезв: в Сухом лимане затонула машина с людьми (фото)

STYLERПроисшествия    18.12.2018 - 21:35
Водитель был трезв: в Сухом лимане затонула машина с людьми (фото)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Daewoo Lanos ночью не въехал на понтонный мост и вылетел в акваторию Сухого лимана

17 декабря ночью при въезде на понтонный мост, который расположен на трассе Одесса - Черноморск, автомобиль Daewoo Lanos вылетел в акваторию Сухого лимана. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что во время инцидента в авто было три человека. Также известно, что за рулем находился житель Большой Долины.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, но известно, что водитель был трезв.

Водитель был трезв: в Сухом лимане затонула машина с людьми (фото)

 ДТП под Черноморском (фото: facebook.com/yuzhny24)

К счастью, все участники происшествия остались живы - им удалось выбраться из затонувшего автомобиля. Никто из них в больницу не обращался.

Водитель был трезв: в Сухом лимане затонула машина с людьми (фото)

 ДТП под Черноморском (фото: facebook.com/yuzhny24)

Напомним, что на видео попал момент смертельного столкновения автобуса и легкового автомобиля, в котором погибли трое военных. Авария произошла в поселке Ивано-Франково Лбвовской области.

Ранее сообщалось, под Киевом возле Чабанов фура протаранила шесть автомобилей. В результате инцидента были госпитализированы три человека, в том числе и ребенок.

Также мы писали о том, что во Львовской области не разъехались грузовик и легковушка. В результате один человек погиб, трое получили ранения.

Видео: РБК-Украина

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