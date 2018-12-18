Водій був тверезий: в Сухому лимані затонула машина з людьми (фото)

Daewoo Lanos вночі не в'їхав на понтонний міст і вилетів в акваторію Сухого лиману
17 грудня вночі при в'їзді на понтонний міст, який розташований на трасі Одеса - Чорноморськ, автомобіль Daewoo Lanos вилетів в акваторію Сухого лиману. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Наголошується, що під час інциденту в авто було три людини. Також відомо, що за кермом знаходився житель Великої Долини.
Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, але відомо, що водій був тверезий.
ДТП під Чорноморському (фото: facebook.com/yuzhny24)
На щастя, всі учасники події залишилися живі - їм вдалося вибратися із затонулого автомобіля. Ніхто з них в лікарню не звертався.
ДТП під Чорноморському (фото: facebook.com/yuzhny24)
Нагадаємо, що на відео потрапив момент смертельного зіткнення автобуса і легкового автомобіля, в якому загинули троє військових. Аварія сталася в селищі Івано-Франкове Лбвовской області.
Раніше повідомлялося, що під Києвом біля Чабанов фура протаранила шість автомобілів. В результаті інциденту були госпіталізовані три людини, в тому числі і дитина.
Також ми писали про те, що у Львівській області не роз'їхалися вантажівка та легковик. В результаті одна людина загинула, троє отримали поранення.
Відео: РБК-Україна