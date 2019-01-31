BMW сбил беременную на переходе: новые подробности

Пострадавшая продолжает проходить диагностику и лечение

Ранее стало известно, что в Киеве недалеко от станции метро Тараса Шевченко перед Новым годом произошло ДТП: водитель серого BMW FFA 241 на литовских номерах прямо на пешеходном переходе сбила девушку, которая была на тот момент на 2,5 месяце беременности.

Пострадавшую Юлию Быковскую увезли в больницу скорой помощи. Позже у двух сторон возникло недопонимание в вопросе того, как будет проходить компенсация за травмы, нанесенные беременной при ДТП.

Автотехнической экспертизы пока не проводили

Спустя некоторое время после происшествия, Styler связался с родственницей Юлии Быковской, чтобы узнать, как развивались события дальше.

Как рассказала в комментарии Ольга, сестра мужа пострадавшей, сторона виновницы ДТП выслала им 5 всего тысяч гривен, хотя средств на лечение и диагностику они потратили значительно больше.

Также она сообщила, что медицинской экспертизы пока не проводилось.

"Пока заключения экспертизы нет. Судя из информации по состоянию неделю назад, не было также и автотехнической экспертизы. Водитель нарушила сразу два правила дорожного движения, которые и привели к аварии. Как минимум два!" – подчеркивает Ольга.

Но, с другой стороны, точную медицинскую экспертизу можно будет провести только через какое-то время, говорит она.

Фото: Пострадавшая находится дома, регулярно проходит обследования, говорит Ольга (предоставлено для Styler)

"Даже если невропатолог, вертебролог, ортопед, нейрохирург и другие врачи сделают предположение, то это будет только предварительный диагноз. Сказать точно, пока беременной нельзя делать МРТ, они не могут", - констатирует она.

Выплатят только больничный, но не зарплату

Кроме того, что семья потратила много денег на лечение, пострадавшая также не ходит на работу и не получает ту зарплату, которая должна получать. По словам Ольги, Юлия не смогла заработать около 17 тысяч гривен.

"Ей выплатят только больничный, но это совершенно не те деньги, которые она могла бы заработать. Сейчас она, конечно же, не находится на работе. Кроме того, у нее из-за плохого состояния здоровья сорвался выгодный контракт, подписав который, она могла бы заработать минимум 25 тысяч. Для мамы, которая ждет ребенка, это, конечно же, немало. Контракт не состоялся, и человек был вынужден привлечь другого подрядчика", - обращает внимание Ольга.

"Это был высокий и неоправданный риск"

"Подытоживая, хочу обратить внимание на то, что в этой ситуации меня удивляют несколько моментов. Во-первых, почему скорая помощь отвезла беременную пострадавшую в БСП, где нет отделения гинекологи и опытных специалистов по беременности?" - говорит Ольга.

По ее словам, это был высокий и неоправданный риск.

"В Киеве есть клиники со всеми отделениями. Всегда же приоритет беременности", - добавляет родственница Юлии Быковской.

Фото: Ранее родственники искали свидетелей аварии (РБК-Украина)

"Во-вторых, в 21 веке, в столице, не в захолустье, при хоть минимальном мировом опыте ситуаций травм позвоночника беременной, нет тактики, способов диагностики и лечения! Например, какой-то безвредный аналог или способ УЗИ, который бы позволял беременным смотреть позвоночник, сосуды и нервные ветки в области поясницы", - говорит Ольга.

Она призвала читателей поделиться опытом, если кто-то сталкивался с подобными ситуациями.

"Если у читателей был личный опыт, и могут им поделиться, мы будем благодарны за информацию. И если есть доктора, которые изучают эту специфику, очень хочется узнать об этом. Также меня удивляет, почему нет практики срочной помощи государства с последующим взысканием с виновной стороны? И не только в ситуациях ДТП. А когда человек - сирота? Одинок? Или в чужом городе? А если именно он - единственный кормилец семьи и банально нечего было накапливать на всякий случай?", - интересуется она.

В ближайшем будущем Ольга планирует создать блог, где будет рассказывать о возможностях помощи пострадавшим в подобных случаях, ведь в интернете ей доводилось видеть очень мало таких советов.

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