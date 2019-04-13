Посетители в шоке: в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан (фото)

По ресторану в Днепре ползали змеи. В Днепре популярный ресторан на Сичеславской набережной оккупировали змеи. Владельцам заведения пришлось прибегнуть к помощи спасателей. На открытой площадке ресторана и рядом с ней ползали 18 змей. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, получив соответствующее сообщение, на место происшествия выехало подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Приехав, спасатели тщательно обследовали прилегающую территорию ресторана.

По ресторану в Днепре ползают змеи (фото: dp.dsns.gov.ua)

Аварийно-спасательный отряд, прибывший к ресторану, выловил змей с помощью специального инструмента. Всех пресмыкающихся вывезли за пределы города. Попутно спасатели провели работу с населением и рассказали, как действовать при обнаружении пресмыкающихся в городе.

В сети отреагировали на "змеиный" вопрос:

Аж мурашки по коже... фу.

Гадюки... жесть.

Это просто кошмар.

Полный пипец!

По ресторану в Днепре ползают змеи (фото: dp.dsns.gov.ua)

Напомним, что во Львовской области 13-летнего подростка укусила ядовитая змея. Змея ужалила мальчика в правую стопу.

Также мы писали, что во Львове прокуратура расследует смерть девочки в больнице после укуса змеи. Львовская прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками, что привело к смерти четырехлетней девочки от укуса змеи.

Также мы писали, что под Львовом от укуса змеи умерла 4-летняя девочка. Отмечается, что девочку после укуса змеи доставили в Сколевскую больницу, затем ее направили в Чернобыльскую больницу.