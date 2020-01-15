Двери были заперты снаружи: суд принял решение по фигурантке дела о пожаре в одесском колледже

Пожар в одесском колледже - место происшествия (Фото: facebook.com/maksymkutsyi)

Подозреваемой в деле о пожаре в колледже Одессы избрали меру пресечения

Фигурантка дела о пожаре в Одесском колледже на Троицкой в декабре 2019 года, в результате чего погибли 16 человек, была отправлена под ночной домашний арест. Соответствующее решение приняли в Киевском районном суде Одессы в отношение заведующей хозяйством учебного заведения.

Так, 69-летнюю пенсионерку подозревают в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК Украины).

Завхоз Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса была ответственна за соблюдение правил пожарной безопасности и противопожарного режима.

Как говорится в пресс-службе суда, женщина знала о наличии грубых нарушений, которые были выявлены и фактически не устранены с 2014 по 2019 год, но не предприняла никаких мер по их устранению.

Так, по версии следствия, в 2014 году была проведена плановая проверка колледжа сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области, которые составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. С документами ознакомили заведующую хозяйством, ответственного за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Однако, по версии правоохранителей, она не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечило возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии 4 декабря.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако судья его удовлетворил частично и отправил женщину под домашний ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 06:00.

Заведующую хозяйством также подозревают в том, что она не совершила никаких действий по эвакуации учеников, так как двери пожарного выхода в колледже были заперты снаружи, а окна в здании от 1 по 4 этажи были оборудованы решетками, которые нельзя было открыть без спецоборудования.

Напомним, что ранее Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста.