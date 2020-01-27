В Киеве поймали "ДНРовца", который стрелял по полицейским: все детали

В Киеве задержали боевика "ДНР" (коллаж РБК-Украина)

В Киеве боевик "ДНР" ранил полицейского и чуть не убил второго

В Киеве боевик из группировки "ДНР" стрелял в полицейских, после чего скрылся, но вскоре злоумышленника удалось обнаружить и задержать. В результате инцидента огнестрельное ранение получил 25-летний правоохранитель - участковый Деснянского УП. Второму только чудом удалось сохранить жизнь, так как пистолет преступника дважды дал осечку.

Как рассказали 27 января в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции,

следователи Деснянского управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили 36-летнему мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.

Стрелком оказался командир разведки бандформирования "Оплот". Неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области, согласно данным на базе "Миротворец", как боевик-"ДНРовец" воевал против ВСУ под Дебальцево и Иловайском.

До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Судя по опубликованным полицией кадрам, речь идет о Тимуре Евтушенко.

Раненый офицер полиции уже прооперирован и находится под наблюдением врачей.

В полиции сообщили, что стрельба произошла возле одного из заведений отдыха в ночь на 25 января в Деснянском районе. Участковые находились в нем вне службы в гражданской одежде и без оружия. К ним подошел неизвестный мужчина и стал ругаться, провоцировать конфликт, а потом предложил выйти на улицу и продолжить выяснять отношения.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он, поджидая своих оппонентов, зарядил оружие.

В Киеве боевик "ДНР" устроил стрельбу по полицейским (Фото: скрин)

Когда из заведения вышли правоохранители, злоумышленник достал из кармана пистолет и выстрелил в участкового - но, к счастью, произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому, и когда первый склонился над над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой, после чего преступник скрылся.

В Киеве боевик "ДНР" стрелял в полицейских - преступника задержали (Фото: npu.gov.ua)

Вскоре личность злоумышленника удалось выяснить. Боевика задержали правоохранители при поддержке полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве на одной из улиц столицы.

В Киеве задержали боевика "ДНР", который стрелял в полицейских