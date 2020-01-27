У Києві спіймали "ДНРівця", який стріляв по поліцейських: всі деталі

У Києві затримали бойовика "ДНР" (колаж РБК-Україна)

У Києві бойовик "ДНР" поранив поліцейського і ледь не вбив другого

У Києві бойовик з угрупування "ДНР" стріляв по поліцейських, після чого зник, але незабаром зловмисника вдалося виявити та затримати. В результаті інциденту вогнепальне поранення отримав 25-річний правоохоронець - дільничний Деснянського УП. Другому тільки дивом вдалося зберегти життя, бо пістолет злочинця двічі дав осічку.

Як розповіли 27 січня в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчі

Деснянського управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, оголосили 36-річному чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Стрілком виявився командир розвідки бандформування "Оплот". Неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області, згідно з даними на базі "Миротворець", як бойовик-"ДНРівець" воював проти ЗСУ під Дебальцевому й Іловайськом.

До обрання запобіжного заходу він затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Судячи з опублікованих поліцією кадрів, йдеться про Тимура Євтушенка.

Поранений офіцер поліції вже прооперований і перебуває під наглядом лікарів.

У поліції повідомили, що стрілянина сталася біля одного із закладів відпочинку в ніч проти 25 січня в Деснянському районі. Дільничні перебували в ньому поза службою в цивільному одязі й без зброї. До них підійшов невідомий чоловік і став лаятися, провокувати конфлікт, а потім запропонував вийти на вулицю і продовжити з'ясовувати стосунки.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як він, чекаючи на своїх опонентів, зарядив зброю.

У Києві бойовик "ДНР" влаштував стрілянину по поліцейських (Фото: скрін)

Коли із закладу вийшли правоохоронці, зловмисник дістав з кишені пістолет і вистрілив у дільничного - але, на щастя, сталася осічка. Тоді нападник вистрілив у груди другому поліцейському, і коли перший схилився над пораненим колегою, стрілок приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але й цього разу зброя дала збій, після чого злочинець зник.

У Києві бойовик "ДНР" стріляв по поліцейських - злочинця затримали (Фото: npu.gov.ua)

Незабаром особу зловмисника вдалося з'ясувати. Бойовика затримали правоохоронці за підтримки поліції особливого призначення ГУНП в місті Києві на одній із вулиць столиці.

У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв по поліцейських