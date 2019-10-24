Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Под Киевом женщина похитила ребенка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Анастасия Полищук рассказала, как разрабатывала план похищения

Похитительница четырехмесячного мальчика под Киевом 26-летняя жительница столицы Анастасия Полищук решилась на преступление от отчаяния и желания иметь ребенка. Об этом она рассказала правоохранителям после задержания.

История о похищении малыша в Коцюбинском 23 октября получила в обществе огромный резонанс. Правоохранители ввели план "Перехват" и смогли оперативно выйти на след женщины, которая украла ребенка у родной матери, и на следующий день после инцидента нашли маленького Дениса целым и невредимым в Софиевской Борщаговке, после чего передали 19-летней матери.

Похищенного ребенка передали маме (Фото: пресс-служба полиции)

Как оказалось, злоумышленница после выкидыша решила, что уже не сможет иметь детей. Она рассказала правоохранителям, как спланировала похищение и что собиралась в дальнейшем делать.

Уроженка Бердичева получила образование воспитателя. В Киеве во время Революции Достоинства она была медиком-волонтером.

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

После начала российской интервенции отправилась на фронт на Донбассе защищать Украину в одном из добровольческих батальонов. Об этом говорится в сообщении сообщества "Правда Боярка, и новости района" на странице в Facebook.

Анастасия Полищук участвовала в АТО на Донбассе (Фото из соцсети)

На фронте Анастасия получила контузию, после чего вернулась домой, передают на паблике "Борщаговка инфо".

Женщина мечтала о детях. Сначала она пыталась завести ребенка с первым мужем (сейчас находится в местах лишения свободы), но не получалось из-за состояния здоровья. Вернувшись из зоны АТО, она поселилась в Киеве в Киево-Святошинском районе и нашла себе нового возлюбленного, забеременела от него, однако случился выкидыш. Она решила, что больше не сможет иметь детей.

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

Полищук решила украсть чужого ребенка, чтобы скрыть это трагический случай - продолжала имитировать будущее материнство) - и воспитывать как собственного.

После выкидыша на своей Facebook-странице она разместила информацию о том, что она якобы является волонтером благотворительного фонда "Духовное Единение Украины" (на самом деле этот БФ не функционирует уже около двух лет). Также она якобы работала в Международном благотворительном фонде "Будущее".

Под таким статусом Анастасия пыталась вычислить малоимущие семьи и разрабатывала план похищения ребенка. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

Полиция задержала Анастасию Полищук с похищенным ребенком (Фото: скриншот)

Похитительница познакомилась с мамой ребенка в группе помощи малообеспеченным семьям в Viber.

Полищук приехала в Коцюбинское и предложила ей последить за малышом, пока та пошла на почту, и как только молодая мама отошла по своим делам, женщина вместе с грудничком села в авто Lanos, за рулем которого был мужчина (как оказалось позже - таксист) и скрылась.

Маленького Дениса удалось рперативно найти (Фото: пресс-служба полиции)

Полиция в ходе мероприятий по поиску похищенного малыша просмотрела камеры наблюдения и установила точный номер автомобиля: АА 2364 ХК. Машину задержали на проспекте Победы возле Шулявского моста в Киеве. Водителя допросили.

Задержание похитительницы ребенка (Видео: YouTube / Полиция Киевской области)

Как рассказали в полиции, для того, чтобы отыскать ребенка и задержать похитительницу, им потребовалось пять часов.

Малыша вернули маме (Фото: пресс-служба полиции)