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Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

STYLERПроисшествия    24.10.2019 - 13:00
Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом
Под Киевом женщина похитила ребенка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Анастасия Полищук рассказала, как разрабатывала план похищения

Похитительница четырехмесячного мальчика под Киевом 26-летняя жительница столицы Анастасия Полищук решилась на преступление от отчаяния и желания иметь ребенка. Об этом она рассказала правоохранителям после задержания.

История о похищении малыша в Коцюбинском 23 октября получила в обществе огромный резонанс. Правоохранители ввели план "Перехват" и смогли оперативно выйти на след женщины, которая украла ребенка у родной матери, и на следующий день после инцидента нашли маленького Дениса целым и невредимым в Софиевской Борщаговке, после чего передали 19-летней матери.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Похищенного ребенка передали маме (Фото: пресс-служба полиции)

Как оказалось, злоумышленница после выкидыша решила, что уже не сможет иметь детей. Она рассказала правоохранителям, как спланировала похищение и что собиралась в дальнейшем делать.

Уроженка Бердичева получила образование воспитателя. В Киеве во время Революции Достоинства она была медиком-волонтером.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

После начала российской интервенции отправилась на фронт на Донбассе защищать Украину в одном из добровольческих батальонов. Об этом говорится в сообщении сообщества "Правда Боярка, и новости района" на странице в Facebook.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Анастасия Полищук участвовала в АТО на Донбассе (Фото из соцсети)

На фронте Анастасия получила контузию, после чего вернулась домой, передают на паблике "Борщаговка инфо".

Женщина мечтала о детях. Сначала она пыталась завести ребенка с первым мужем (сейчас находится в местах лишения свободы), но не получалось из-за состояния здоровья. Вернувшись из зоны АТО, она поселилась в Киеве в Киево-Святошинском районе и нашла себе нового возлюбленного, забеременела от него, однако случился выкидыш. Она решила, что больше не сможет иметь детей.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

Полищук решила украсть чужого ребенка, чтобы скрыть это трагический случай - продолжала имитировать будущее материнство) - и воспитывать как собственного.

После выкидыша на своей Facebook-странице она разместила информацию о том, что она якобы является волонтером благотворительного фонда "Духовное Единение Украины" (на самом деле этот БФ не функционирует уже около двух лет). Также она якобы работала в Международном благотворительном фонде "Будущее".

Под таким статусом Анастасия пыталась вычислить малоимущие семьи и разрабатывала план похищения ребенка. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

Полиция задержала Анастасию Полищук с похищенным ребенком (Фото: скриншот)

Похитительница познакомилась с мамой ребенка в группе помощи малообеспеченным семьям в Viber.

Полищук приехала в Коцюбинское и предложила ей последить за малышом, пока та пошла на почту, и как только молодая мама отошла по своим делам, женщина вместе с грудничком села в авто Lanos, за рулем которого был мужчина (как оказалось позже - таксист) и скрылась.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Маленького Дениса удалось рперативно найти (Фото: пресс-служба полиции)

Полиция в ходе мероприятий по поиску похищенного малыша просмотрела камеры наблюдения и установила точный номер автомобиля: АА 2364 ХК. Машину задержали на проспекте Победы возле Шулявского моста в Киеве. Водителя допросили.

Задержание похитительницы ребенка (Видео: YouTube / Полиция Киевской области)

Как рассказали в полиции, для того, чтобы отыскать ребенка и задержать похитительницу, им потребовалось пять часов.

Контузия на фронте и имитация беременности: что известно о похитительнице ребенка под Киевом

Малыша вернули маме (Фото: пресс-служба полиции)

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