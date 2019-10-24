Контузія на фронті та імітація вагітності: що відомо про викрадачку дитини під Києвом

Під Києвом жінка викрала дитину (Фото: колаж РБК-Україна)

Анастасія Поліщук розповіла, як розробляла план викрадення

Викрадачка чотиримісячного хлопчика під Києвом 26-річна мешканка столиці Анастасія Поліщук зважилася на злочин від відчаю та бажання мати дитину. Про це вона розповіла правоохоронцям після затримання.

Історія про викрадення малюка в Коцюбинському 23 жовтня отримала величезний резонанс у суспільстві. Правоохоронці ввели план "Перехоплення" і змогли оперативно вийти на слід жінки, яка вкрала дитину у рідної матері, і на наступний день після інциденту знайшли маленького Дениса цілим і неушкодженим у Софіївській Борщагівці, після чого передали 19-річній матері.

Викрадену дитину передали мамі (Фото: прес-служба поліції)

Як виявилося, зловмисниця після викидня вирішила, що вже не зможе мати дітей. Вона розповіла правоохоронцям, як спланувала викрадення і що збиралася надалі робити.

Уродженка Бердичева отримала освіту вихователя. У Києві під час Революції Гідності вона була медиком-волонтером.

Анастасія Поліщук (Фото з соцмережі)

Після початку російської інтервенції вирушила на фронт на Донбасі захищати Україну в одному з добровольчих батальйонів. Про це йдеться в повідомленні спільноти "Правда Боярка, і новини району" на сторінці в Facebook.

Анастасія Поліщук брала участь в АТО на Донбасі (Фото з соцмережі)

На фронті Анастасія отримала контузію, після чого повернулася додому, передають на паблику "Борщагівка інфо".

Жінка мріяла про дітей. Спочатку вона намагалася завести дитини з першим чоловіком (наразі перебуває в місцях позбавлення волі), але не виходило через стан здоров'я. Повернувшись із зони АТО, вона оселилася в Києві, в Києво-Святошинському районі та знайшла собі нового коханого, завагітніла від нього, однак трапився викидень. Вона вирішила, що більше не зможе мати дітей.

Анастасія Поліщук (Фото з соцмережі)

Поліщук вирішила вкрасти чужу дитину, щоб приховати цей трагічний випадок - продовжувала імітувати майбутнє материнство) - і виховувати як власну.

Після викидня на своїй Facebook-сторінці розмістила інформацію про те, що вона нібито є волонтеркою благодійного фонду "Духовне Єднання України" (насправді цей БФ не функціонує вже близько двох років). Також вона нібито працювала в Міжнародному благодійному фонді "Майбутнє".

Під таким статусом Анастасія намагалася вирахувати незаможні сім'ї та розробляла план викрадення дитини. Три місяці жінка жила в хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку.

Поліція затримала Анастасію Поліщук з викраденою дитиною (Фото: скріншот)

Викрадачка познайомилася з мамою дитини в групі допомоги малозабезпеченим сім'ям у Viber.

Поліщук приїхала до Коцюбинського і запропонувала їй постежити за малюком, доки та пішла на пошту, і як тільки молода мама відійшла у своїх справах, жінка разом з немовлям сіла в авто Lanos, за кермом якого був чоловік (як виявилося пізніше - таксист) і зникла.

Маленького Дениса вдалося рперативно знайти (Фото: прес-служба поліції)

Поліція в ході заходів щодо пошуку викраденого малюка переглянула камери спостереження і встановила точний номер автомобіля: АА 2364 ГК. Машину затримали на проспекті Перемоги біля Шулявського мосту в Києві. Водія допитали.

Затримання викрадачки дитини (Відео: YouTube / Поліція Київської області)

Як розповіли в поліції, для того, щоб відшукати дитину і затримати крадійку, їм знадобилося п'ять годин.

Малюка повернули мамі (Фото: прес-служба поліції)