"Непременный атрибут выходных по-херсонски:": в кафе произошла драка со стрельбой

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Инцидент произошел ночью

В субботу вечером, 27 октября возле Херсона в популярном местном кафе неподалеку от села Малокаховка Каховского района, Херсонская область произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает портал "Kherson".

"Пьяные драки со стрельбой и совершенно дурацкие несчастные случаи с участием охмелевших "экстремалов" - непременный атрибут выходных по-херсонски", - написано в сообщении.

Известно, что среди ночи две компании, которые были уже изрядно "под градусом", повздорили и начали выяснять отношения. В ход пошли кулаки и в самом разгаре "махача" один из дерущихся достал пистолет (предположительно, травматический), и, долго не думая, расстрелял другого мужчину. 49-летнего летний мужчина был ранен пулями - две легкие пули попали ему в бедра.

Чем все закончилось, не сообщается.

Напомним, 26 октября в городе Энергодар Запорожской области местный житель подстрелил своего знакомого в его же квартире и скрылся с места преступления, при задержании он стал стрелять в полицейских, к счастью, правоохранители не пострадали.

Напомним, недавно в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома.

Ранее мы писали о том, что браконьеров призвали не стрелять в благородных птиц.

Видео: (video.rbc.ua)