"Неодмінний атрибут вихідних по-херсонськи:": в кафе сталася бійка зі стріляниною

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Інцидент стався вночі

В суботу ввечері, 27 жовтня біля Херсона в популярному місцевому кафе неподалік від села Малокаховка Каховського району, Херсонська область сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє портал "Kherson".

"П'яні бійки зі стріляниною і абсолютно безглузді нещасні випадки за участю захмiлiлих "екстремалів" - неодмінний атрибут вихідних по-херсонськи", - написано в повідомленні.

Відомо, що серед ночі дві компанії, які були вже добряче "під градусом", посварилися і почали з'ясовувати стосунки. В хід пішли кулаки і в самому розпалі "махача" один з забіяк дістав пістолет (імовірно, травматичний), і, довго не думаючи, розстріляв іншого чоловіка. 49-річного річний чоловік був поранений кулями - дві легкі кулі потрапили йому в стегна.

Чим все закінчилося, не повідомляється.

Нагадаємо, 26 жовтня в місті Енергодар Запорізької області місцевий житель підстрелив свого знайомого у його ж квартирі і зник з місця злочину, при затриманні він став стріляти в поліцейських, на щастя, правоохоронці не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинку.

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Відео: (video.rbc.ua)