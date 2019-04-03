ЧП в Киеве: подросток "под кайфом" сиганул с окна многоэтажки

Подросток выпрыгнул из окна (Коллаж РБК-Украина)

Подросток выпрыгнул с шестого этажа и остался жив

На столичной Троещине подросток выпрыгнул из окна шестого этажа и остался жив. Подробности происшествия сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в Киеве, по улице Закревского, ночью, 3 апреля. На горячую линию 102 поступил звонок с информацией о том, что 15-летний подросток выпал из окна высотки.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи и патрульные полицейские. Медики осмотрели пострадавшего и срочно госпитализировали его. Также они отметили, что подросток находится в неадекватном состоянии. Перед отправкой в больницу он признался, что употреблял наркотики, так называемые "марки".

Мама подростка рассказала, что вечером они не ссорились, все было спокойно и она была уверена, что сын пошел спать. О том, что он употребляет наркотические вещества – она не знала.

Скорая медицинская помощь (kiev.informator.ua)

Парня доставили в реанимационное отделение детской больницы "Охмадет". После тщательного обследования, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, закрытую травму грудной клетки и перелом руки.

Полиция устанавливает все подробности происшествия и выясняет, где подросток взял наркотические вещества.

"Марка" – опасное наркотическое вещество, ЛСД. Оно полностью меняет сознание человека. Свое название получило от внешнего вида – кусочки бумаги, которые пропитаны раствором наркотического вещества.

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