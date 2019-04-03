ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЧП в Киеве: подросток "под кайфом" сиганул с окна многоэтажки

STYLERПроисшествия    03.04.2019 - 16:17
ЧП в Киеве: подросток "под кайфом" сиганул с окна многоэтажки
Подросток выпрыгнул из окна (Коллаж РБК-Украина)

Подросток выпрыгнул с шестого этажа и остался жив

На столичной Троещине подросток выпрыгнул из окна шестого этажа и остался жив. Подробности происшествия сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в Киеве, по улице Закревского, ночью, 3 апреля. На горячую линию 102 поступил звонок с информацией о том, что 15-летний подросток выпал из окна высотки.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи и патрульные полицейские. Медики осмотрели пострадавшего и срочно госпитализировали его. Также они отметили, что подросток находится в неадекватном состоянии. Перед отправкой в больницу он признался, что употреблял наркотики, так называемые "марки".

Мама подростка рассказала, что вечером они не ссорились, все было спокойно и она была уверена, что сын пошел спать. О том, что он употребляет наркотические вещества – она не знала.

ЧП в Киеве: подросток &quot;под кайфом&quot; сиганул с окна многоэтажки

Скорая медицинская помощь (kiev.informator.ua)

Парня доставили в реанимационное отделение детской больницы "Охмадет". После тщательного обследования, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, закрытую травму грудной клетки и перелом руки.

Полиция устанавливает все подробности происшествия и выясняет, где подросток взял наркотические вещества.

"Марка" – опасное наркотическое вещество, ЛСД. Оно полностью меняет сознание человека. Свое название получило от внешнего вида – кусочки бумаги, которые пропитаны раствором наркотического вещества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену и выбросил из окна.

А также рассказывали о том, что россияне довели священника УПЦ МП до суицида.

В Харькове погиб 14-летний подросток: детали трагедии Киевляне проучили наркоторговца: привязали к столбу и заставили есть его же товар
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины наркотикиподросток
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь