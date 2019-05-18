Под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса (видео)

Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес. Деревья были уничтожены за считаные минуты. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского ОУЛМГ.

По данным инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала. По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице.

Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром – видео (youtube.com)

Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил подворья, а дойдя до леса, изувечил и его.

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