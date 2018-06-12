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"Мы счастливы": H&M объявили об открытии первого магазина в Украине

STYLERСтиль и мода        12.06.2018 - 16:08
H&M (фото: wikipedia.org)
H&M (фото: wikipedia.org)

Украинцам предложат коллекции модной одежды, а также товары для дома

Один из самых крупных в мире модных ритейлеров H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) в августе откроет двери своего магазина в Киеве.

Первый в Украине магазин H&M займет площадь 2 900 кв. м в одном из ТРЦ и предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома. 

"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин! Это большая честь для нас - привезти стиль и сознательный шопинг в Киев, и вдохновлять поклонников моды на самовыражение. Также мы очень гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", - отметил гендиректор H&M в Украине Доминик Фантачино.

H&M объявили об открытии первого магазина в Украине (фото: facebook.com/hm)

Первый киевский магазин H&M предложит разнообразные модели одежды, воплощающие ультрамодные тенденции и вневременной повседневный стиль по демократичной цене. Коллекции содержат все необходимое, от street style до деловых образов, включая капсулы эксклюзивных коллабораций со знаменитыми дизайнерами.

"Многогранный ассортимент H&M удовлетворит модные запросы украинских женщин, мужчин, подростков и детей, а также представит товары для дома", - добавили в компании.

Напомним, выход IKEA и H&M на рынок Украины в 2018 году был анонсирован в мае. 

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Теги: магазин, мода
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