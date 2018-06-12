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"Ми щасливі": H&M оголосили про відкриття першого магазину в Україні

STYLERСтиль і мода        12.06.2018 - 16:08
H&M (фото: wikipedia.org)
H&M (фото: wikipedia.org)

Українцям запропонують колекції модного одягу, а також товари для дому

Один з найбільших у світі модних рітейлерів H & M (Hennes & Mauritz AB (H&M) у серпні відкриє двері свого магазину в Києві.

Перший в Україні магазин H&M займе площу 2 900 кв. м в одному з ТРЦ і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому.

"Ми щасливі, що нарешті відкрити в Україні наш перший магазин! Це велика честь для нас - привезти стиль і свідомий шопінг в Київ, і надихати шанувальників моди на самовираження. Також ми дуже пишаємося новими співробітниками! Нам вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку", - зазначив гендиректор H&M в Україні Домінік Фантачіно.

H&M оголосили про відкриття першого магазину в Україні (фото: facebook.com/hm)

Перший київський магазин H&M запропонує різноманітні моделі одягу, які втілюють ультрамодні тенденції і позачасовий повсякденний стиль за демократичною ціною. Колекції містять все необхідне, від street style до ділових образів, включаючи капсули ексклюзивних колаборацій зі знаменитими дизайнерами.

"Багатогранний асортимент H&M задовольнить модні запити українських жінок, чоловіків, підлітків і дітей, а також представить товари для дому", - додали в компанії.

Нагадаємо, вихід IKEA і H&M на ринок України в 2018 році був анонсований в травні.

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Теги: магазин, мода
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