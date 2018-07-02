Образование будущего — ІТ-школа Samsung для молодых программистов

Мир меняется с невероятной скоростью — новые технологии и открытия происходят практически каждый день. Это накладывает отпечаток на общество, требуя от него таких же быстрых темпов развития

Еще пару веков назад миру нужны были ремесленники, вчера — представители креативных профессий, а сегодня — IT-специалисты, которым под силу совершенствовать искусственный интеллект и даже запустить в космос автомобиль.

Не стоит думать, что Украина развивается не такими стремительными темпами. Уже сегодня наши "айтишники" создают приложения для всего мира. Как им это удается? Не просто, ведь чтобы получить соответствующие навыки, нужно вложить серьезный ресурс в образование и практику. К сожалению, не всем это под силу. Тем не менее, есть компании, вкладывающие время и ресурсы в образование школьников, к таким относится компания Samsung, продолжающая развивать свою ІТ-школу.

ІТ-школа Samsung — это образовательный проект компании Samsung, который создан для актуализации образования и знаний в Украине. Школа создана именно для учеников старших классов, которые теперь могут научиться программировать для Andoid совершенно бесплатно.

Обучение в ІТ-школе Samsung направлено на максимальное усиление практических навыков и проходит под руководством сотрудников Украинского центра разработок и исследования Samsung и практикующих программистов. Здесь теория сразу переходит в практику. Что важно, ученики работают на современном оборудовании Samsung, что значительно улучшает процесс обучения.

Ученики, успешно окончившие год, должны подтвердить свои умения, представив приложение собственной разработки для Android. Тематика и функционал не ограничиваются ничем, кроме фантазии выпускника. То есть, это может быть и фитнес-приложение, и программы для улучшения продуктивности, и даже приложения для художников.

Почему ІТ-школа Samsung имеет действительно большое значение? Она помогает актуализировать знания школьников и получить нужные навыки, помочь им с выбором будущей профессии и постичь ее азы. На сегодняшний день уже сложно представить мир без ІТ, и нужно идти в ногу со временем. Министерство образования и науки Украины понимает эту проблему и разделяет стремление Samsung заинтересовать детей прогрессивными профессиями будущего, поэтому совместно с Институтом модернизации содержания образования является партнером проекта и всячески оказывает поддержку. IT-школа Samsung соответствует концепции Новой украинской школы, которая сейчас набирает обороты

ІТ-школа Samsung существует с 2016 года — тогда в Киеве открылись сразу две школы. В 2017 учебные заведения появились в Виннице, Днепре и Львове. Каждая школа имеет современный компьютерный класс на 15 ученических мест и одно для учителя. В 2018-2019 учебном году планируется открытие школ в Харькове и Одессе. Всего в этом году в Украине будут функционировать 8 школ в 6 городах, в которых будут обучать программированию около 200 школьников.

Уже сейчас у проекта есть первые результаты. В этом году 19 учеников из Киева получили соответствующие сертификаты об успешном прохождении курса. 9 команд-финалистов представили свои выпускные проекты и защитили их перед представителями Института модернизации содержания образования, инженерами Украинского центра разработок и исследования Samsung и топ-менеджерами украинского офиса компании. Жюри по достоинству оценило все работы, некоторые из них практически готовые для вывода на рынок приложений.

Уже сегодня вы можете сделать вклад в будущее вашего ребенка и помочь ему с выбором профессии. Расскажите ему об IT-школе Samsung.

Обратите внимание, обучение осуществляется на бесплатной основе после прохождения вступительного тестирования. Прямо сейчас в ІТ-школе Samsung открыт набор учеников на 2018-2019 учебный год. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке. Удачи!