Освіта майбутнього — ІТ-школа Samsung для молодих програмістів

Світ змінюється з надзвичайною швидкістю — нові технології та відкриття відбуваються кожного дня. Це накладає відбиток на суспільство, вимагаючи від нього таких же швидких темпів розвитку

Ще пару століть тому світові потрібні були ремісники, вчора — представники креативних професій, а сьогодні — IT-спеціалісти, яким під силу покращити штучний інтелект і навіть запустити в космос автомобіль.

Не варто думати, що Україна розвивається не такими стрімкими темпами. Вже сьогодні наші "айтішники" створюють додатки для всього світу. Як їм це вдається? Не просто, адже щоб отримати необхідні навички, потрібно вкласти серйозний ресурс в освіту і практику. На жаль, не всім це під силу. Тим не менше, є компанії, які інвестують час та ресурси в освіту школярів. До таких відноситься Samsung, яка продовжує розвивати свою ІТ-школу.

ІТ-школа Samsung — це освітній проект компанії Samsung, який створено для актуалізації освіти та знань в Україні. Школу створено саме для учнів старших класів, які тепер можуть навчитися програмувати для Andoid цілком безплатно.

Навчання в ІТ-школі Samsung націлено на максимальне посилення практичних навичок і проходить під керівництвом співробітників Українського центру розробок та досліджень Samsung та практикуючих програмістів. Тут теорія одразу переходить у практику. Що важливо, учні працюють на сучасному обладнанні Samsung, що значно покращує процес навчання.

Учні, які успішно закінчили рік, мають підтвердити свої вміння, представивши додаток власного виробництва для Android. Тематика та функціонал не обмежуються нічим, окрім фантазії учня. Тобто, це може бути і фітнес-трекер, і програми для покращення продуктивності, і навіть додаток для художників.

Чому ІТ-школа Samsung має дійсно важливе значення? Вона допомагає актуалізувати знання школярів та отримати потрібні навички, допомогти їм з вибором майбутньої професії та освоїти її. Сьогодні вже складно уявити світ без IT, і треба йти в ногу з часом. Міністерство освіти та науки України розуміє цю проблему і поділяє устремління Samsung зацікавити дітей прогресивними професіями майбутнього, тому разом з Інститутом модернізації змісту освіти є партнером проекту і надає підтримку. ІТ-школа Samsung відповідає концепції Нової української школи, яка зараз набирає обертів.

ІТ-школа Samsung існує з 2016 року — тоді в Києві відкрилися одразу дві школи. У 2017 навчальні заклади з’явилися у Вінниці, Дніпрі та Львові. Кожна школа має сучасний комп’ютерний клас на 15 учбових місць та одне вчительське. У 2018-2019 навчальному році планується відкриття шкіл у Харкові та Одесі. Всього в цьому році в Україні будуть функціонувати 8 шкіл у 6 містах, де будуть навчатися близько 200 учнів.

Уже зараз проект дає певні результати. Цього року 19 учнів з Києва отримали відповідні сертифікати про успішне проходження курсу. 9 команд-фіналістів представили свої випускні проекти і захистили їх перед представниками Інституту модернізації змісту освіти, інженерами Українського центру розробок та дослідження Samsung і топ-менеджерами українського офісу компанії. Журі оцінило всі роботи, деякі з них практично готові до виведення на ринок додатків.

Уже сьогодні ви можете зробити внесок у майбутнє вашої дитини та допомогти їй з вибором професії. Розкажіть їй про ІТ-школу Samsung.

Зверніть увагу, навчання відбувається на безоплатній основі після проходження вступного тестування. Прямо зараз в ІТ-школі Samsung відкрито набір учнів на 2018-2019 навчальний рік. Зареєструватися на тестування можна за посиланням. Щасти!