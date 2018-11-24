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Открытие будущего: ученые нашли способ существенно продлить жизнь человека

STYLERНаука и техника    24.11.2018 - 16:02
Открытие будущего: ученые нашли способ существенно продлить жизнь человека
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Омолаживающим эффектом обладает белок клото

Научные сотрудники Питтсбургского университета, ранее научившиеся распознавать сердечный приступ за 6 часов до его начала, узнали, что понижение активности белка клото является причиной, по которой мышцы теряют способность к заживлению по мере старения. Они также испытали препарат, способный улучшить регенерацию, и открыли таким образом новый способ борьбы с физическим старением, информирует издание Medical Express.

Сообщается, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует ускоренное старение. Недавно было показано, что молекула защищает мозг от воспалительных реакций и предотвращает развитие старческих заболеваний центральной нервной системы Кроме того, снижение активности клото способствует дисфункции митохондрий.

Во время эксперимента использовались лабораторные мыши с мутацией в гене Klotho. Подопытным животным вводился специальный препарат, который поддерживал функции митохондрий в нормальном состоянии. По итогам опыта выяснилось, что те мыши, которые получали лекарство, быстро улучшали регенерационные процессы в поврежденных мышцах, поддерживающих скелет. Прочность и упругость нарощенной мышечной ткани была ничем не хуже, чем у обычных мышей.

По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, переживших травму или операцию на мышцах. Однако пока что препарат остается сугубо экспериментальным: могут потребоваться годы для проведения всех дополнительных исследований. 

Ранее стало известно, что нужно есть, чтобы замедлить старение

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Видео: (video.rbc.ua)

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