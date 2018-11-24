Відкриття майбутнього: вчені знайшли спосіб істотно продовжити життя людини

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Омолоджуючим ефектом володіє білок клото

Наукові співробітники Піттсбурзького університету, які раніше навчилися розпізнавати серцевий напад за 6 годин до його початку, дізналися, що зниження активності білка клото є причиною, по якій м'язи втрачають здатність до загоєння по мірі старіння. Вони також випробували препарат, здатний поліпшити регенерацію, і відкрили таким чином новий спосіб боротьби з фізичним старінням, інформує видання Medical Express.

Повідомляється, що підвищена активність білка клото збільшує тривалість життя експериментальних тварин, а дефіцит молекули провокує швидке старіння. Нещодавно було показано, що молекула захищає мозок від запальних реакцій і запобігає розвитку старечих захворювань центральної нервової системи Крім того, зниження активності клото сприяє дисфункції мітохондрій.

Під час експерименту використовувалися лабораторні миші з мутацією в гені Klotho. Піддослідним тваринам вводився спеціальний препарат, який підтримував функції мітохондрій в нормальному стані. За підсумками дослідження з'ясувалося, що у тих тварин, які отримували ліки, швидко поліпшувалися регенераційні процеси в пошкоджених м'язах, які підтримують скелет. Міцність та пружність нарощеної м'язової тканини була нічим не гірше, ніж у звичайних мишей.

За словами вчених, цей метод допоможе відновленню літніх людей, які пережили травму або операцію на м'язах. Однак поки що препарат залишається суто експериментальним: можуть знадобитися роки для проведення всіх додаткових досліджень.

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