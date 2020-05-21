Ученые нашли астероид абсолютно нового типа: фото уникального объекта

Астероид нового типа нашли возле Юпитера (коллаж: РБК-Украина)

Астрономы NASA выявили неизвестный ранее тип астероида

Астероид абсолютно нового типа удалось обнаружить астрономам NASA на орбите Юпитера. 2019 LD2 - так называется объект, который, как оказалось, имеет много общего с кометой.

Если комета состоит из спрессованного льда, камня и металла, а за ней тянется хвост - из газа и пыли, то астероиды имеют скалистую структуру, похожи на малые планеты, в у некоторых есть даже спутники.

Обнаруженный на орбите Юпитера 2019 LD2 объединяет в себе эти качества. По сути - это астероид, но за ним тянется хвост, как у кометы, сообщает Science Alert

Уникальным астероид делает и его местоположение. Он делит одну орбиту с Юпитером в Троянской группе астероидов этой планеты. Астрономы говорят, что это первый "троянец", у которого нашли свойства кометы. Ученым предстоит разгадать загадку, что именно провоцирует выделение газа или пыли, что следует за астероидом.

Астероид 2019 LD2 (фото: sciencealert.com)

Одна из теорий говорит, что внутри "троянских" астероидов могут быть залежи льда. Но до выявления 2019 LD2 доказать ее не могли, теперь же у ученых появилось доказательство. В NASA предполагают, что астероид мог после столкновения с другим небесным телом высвободить частицы льда, которые и стали его хвостом.

На 2021 году астрономы планируют запустить космический аппарат Lucy для исследования троянских астероидов. К Юпитеру он сможет добраться лишь через несколько лет.

Ранее мы писали, что возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый. Ученые со всего мира с нетерпением ждут этой встречи, ведь огромное небесное тело будет ближе к планете, чем Месяц.

Автор: Светлана Дудукало