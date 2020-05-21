Вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу: фото унікального об'єкта

Астероїд нового типу знайшли біля Юпітера (колаж: РБК-Україна)

Астрономи NASA виявили невідомий раніше тип астероїда

Астероїд абсолютно нового типу астрономам вдалося виявити NASA на орбіті Юпітера. 2019 LD2 - так називається об'єкт, який, як виявилося, має багато спільного з кометою.

Якщо комета складається зі спресованого льоду, каменю і металу, а за нею тягнеться хвіст - з газу і пилу, то астероїди мають скелясту структуру, схожі на малі планети, у деяких є навіть супутники.

Виявлений на орбіті Юпітера 2019 LD2 поєднує в собі ці якості. По суті - це астероїд, але за ним тягнеться хвіст, як у комети, повідомляє Science Alert

Унікальним астероїд робить і його місцезнаходження. Він ділить одну орбіту з Юпітером в Троянській групі астероїдів цієї планети. Астрономи говорять, що це перший "троянець", у якого знайшли властивості комети. Ученим належить розгадати загадку, що саме провокує виділення газу або пилу, що слідує за астероїдом.

Астероїд 2019 LD2 (фото: sciencealert.com)

Одна з теорій говорить, що всередині "троянських" астероїдів можуть бути поклади льоду. Але до виявлення 2019 LD2 довести її не могли, тепер же у вчених з'явився доказ. У NASA припускають, що астероїд міг після зіткнення з іншим небесним тілом вивільнити частинки льоду, які і стали його хвостом.

На 2021 році астрономи планують запустити космічний апарат Lucy для дослідження троянських астероїдів. До Юпітера він зможе дістатися лише за кілька років.

Раніше ми писали, що біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен. Вчені зі всього світу з нетерпінням чекають цієї зустрічі, адже величезне небесне тіло буде ближче до планети, ніж Місяць.

Автор: Світлана Дудукало