Ученые создали прибор, который вырабатывает электрический ток из тени

Ученые заявили о том, что создали устройство, которое может генерировать электричество с помощью теней. Таких результатов, похожих скорее на сюжет из научно-фантастического фильма, удалось достичь исследователям из Сингапура.

Так, ученые из Национального университета Сингапура похвастались прибором, под названием Генератор энергии с эффектом тени (Shadow-Effect Energy Generator, SEG), пишет Science Alert.

Устройство для производства электричества использует контраст из тени и света. Прототип сделан из череды тонких полос золотой пленки на кремниевой пластине, которую поместили поверх гибкой пластиковой основы.

Ученые говорят, что таким образом в будущем смогут решить проблему производства возобновляемой солнечной энергии, где тень является проблемой. Здесь же она фактически используется для выработки электроэнергии. Хотя технология производит не очень много энергии, ее можно использовать в небольших устройствах, к примеру, в мобильных телефонах.

"Контраст в освещении индуцирует разницу напряжения между теневым и освещенным участками, что приводит к электрическому току. Эта новая концепция сбора энергии из теней беспрецедентна", - говорит ученый Тан Су Чинг из Национального университета Сингапура (NUS).

Прототип генератора энергии с эффектом тени SEG (фото: sciencealert.com)

Когда SEG полностью находится в тени или полностью в свете (когда напряжения на полосах все одинаковы), он вырабатывает очень мало электричества или вообще ничего. А при перемещении теней и света устройство становится вдвое эффективнее солнечных элементов питания.

Команда ученых продемонстрировала, что с тенями, к примеру, от облаков или ветвей деревьев, устройство способно генерировать достаточно энергии (1,2 В) для запуска цифровых часов.

Ученые планируют работать над улучшением уникального прототипа. Уже сейчас SEG может выполнять функции датчика - регистрировать проходящие над ним тени, чтобы записывать движение проходящих мимо объектов. Это может иметь различные применения, например, в устройствах "умный дом" или даже использоваться для датчиков с автономным питанием.

Впереди еще много работы - исследователи теперь хотят попытаться снизить стоимость своей SEG, возможно, заменив золотую пленку другим материалом. Он также может быть адаптирован для ношения в дальнейшем.

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