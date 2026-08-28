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Люди 28 серпня 2026, 06:15

"А чого боятися?": Олексій Суханов пояснив, чому смерть його не лякає

Його погляд на те, що чекає людину після життя, може здивувати
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Олексій Суханов (фото: Wave РБК-Україна)
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Олексій Суханов відверто розповів, чому смерть не викликає в нього страху. Телеведучий також поділився власним баченням того, що чекає людину після закінчення життя.

Про це він заявив в інтерв'ю Wave РБК-Україна.

Що Суханов сказав про смерть

Ведучий переконаний, що смерть не повинна бути для людини причиною постійного страху.

"Так, а чого боятися смерті? Шекспір одного разу написав: "Пекло порожнє, всі чорти тут", - відповів він на питання про страх смерті.

Цими словами він фактично підкреслив своє особисте ставлення до смерті: замість страху Суханов сприймає її як природну частину існування.

Телеведучий також розповів про власні уявлення щодо того, що відбувається після смерті. За його словами, він не вважає, що рай і пекло існують у звичному для людей розумінні.

"Я теж вважаю, що насправді пекла і раю не існує, і ми всі тут у великій в'язниці відбуваємо якесь покарання за попереднє життя", - сказав Олексій.

При цьому Суханов говорить не лише про смерть, а й про те, як людина проживає своє земне життя. На його думку, саме тут кожен має пройти певний шлях і стати справжньою людиною.

Також Суханов розмірковує про життя як про своєрідне випробування, після якого може існувати інший етап буття.

"Хто стає людиною (не народжується людиноподібною істотою, а стає людиною), той покарання проходить, відбуває, і тоді, можливо, десь Едем ще існує", - вважає телеведучий.

Таким чином, його погляд на смерть тісно пов’язаний із поняттям людяності. Суханов припускає, що важливо не просто народитися людиною, а прожити життя так, щоб справді нею стати.

Хто такий Олексій Суханов

Олексій Суханов - український журналіст і телеведучий, який народився 4 січня 1974 року в Іваново (РФ). Кар’єру розпочав на радіо та телебаченні в Росії, а згодом переїхав до України.

У 2012-2022 роках Суханов був ведучим ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна". З 2023 року він веде соціальне ток-шоу "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

У 2014 році Суханов залишив Росію через незгоду з позицією місцевих медіа щодо війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він залишився в Києві та долучився до територіальної оборони столиці.

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