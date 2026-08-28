"А чего бояться?": Алексей Суханов объяснил, почему смерть его не пугает

Что Суханов сказал о смерти

Ведущий уверен, что смерть не должна быть для человека причиной постоянного страха.

"Да, а чего бояться смерти? Шекспир однажды написал: "Ад пуст, все черти здесь", - ответил он на вопрос о страхе смерти.

Этими словами он фактически подчеркнул свое личное отношение к смерти: вместо страха Суханов воспринимает ее как естественную часть существования.

Телеведущий также рассказал о собственных представлениях о том, что происходит после смерти. По его словам, он не считает, что рай и ад существуют в привычном для людей понимании.

"Я тоже считаю, что на самом деле ада и рая не существует, и мы все здесь в большой тюрьме отбываем какое-то наказание за предыдущую жизнь", - сказал Алексей.

Суханов говорит не только о смерти, но и о том, как человек проживает свою земную жизнь. По его мнению, здесь каждый должен пройти определенный путь и стать настоящим человеком.

Также Суханов размышляет о жизни как о своеобразном испытании, после которого может существовать другой этап бытия.

"Кто становится человеком (не рождается человекоподобным существом, а становится человеком), тот наказание проходит, отбывает, и тогда, возможно, где-то Эдем еще существует", - считает телеведущий.

Таким образом, его взгляд на смерть тесно связан с понятием человечности. Суханов предполагает, что важно не просто родиться человеком, а прожить жизнь так, чтобы действительно им стать.

Кто такой Алексей Суханов

Алексей Суханов - украинский журналист и телеведущий, родившийся 4 января 1974 года в Иваново (РФ). Карьеру начал на радио и телевидении в России, а затем переехал в Украину.

В 2012-2022 годах Суханов был ведущим ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна". С 2023 года он ведет социальное ток-шоу "Говорит вся страна" на "1+1 Україна".

В 2014 году Суханов покинул Россию из-за несогласия с позицией местных медиа относительно войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения он остался в Киеве и присоединился к территориальной обороне столицы.