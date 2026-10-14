Блогерка Арбузова показала могилу Степана Гіги на відео та обурила його фанів

Як Арбузова знімала відео біля могили

На опублікованих кадрах Анастасія Арбузова стоїть біля могили Степана Гіги, усміхається та розповідає, що вона зі своєю компанією близько години шукали місце поховання артиста.

Блогерка звертає увагу на те, як облаштоване місце поховання, та на велику кількість квітів. На тлі відео звучить одна з найвідоміших пісень співака - "Цей сон".

"Друзі, гляньте, що знайшла! Тут похований Степан Гіга. До речі, ми шукали десь годину, не могли знайти. Ми такі йдемо-йдемо, я кажу: дивись! Лише погляньте, як гарно все зробили, скільки квітів. Ай, гарна людина була. Така весела", - говорить Арбузова у відео.

Саме слова про те, що вона "знайшла" могилу співака, а також усмішка блогерки під час розповіді стали одними з головних приводів для обговорення.

Арбузова на могилі Гіги (скриншот)

Як відреагували шанувальники Гіги

У коментарях користувачі мережі не приховували обурення. Багато хто вважає, що на кладовищі, особливо біля могили людини, яку пам'ятають і люблять тисячі українців, варто поводитися стриманіше та підкреслили недоречне формулювання блогерки та й загалом її емоції під час зйомки.

"Ну, і чого реготати",

"Не знайшла, а побачила, позорище",

"Це не правильно стояти на кладовищі і сміятися",

"Я в шоці,то було хоть квіти принести, і хто їй дозволяє знімати ...все зробить лиш би відео зняти... Щей регочеться. Я думаю його родичі плачуть за ним сумують, а та тут регочеться...",

"Просто якась жесть сміятися і коментар - "що я знайшла"... Де повага до людини, що залишила цей світ де співчуття до неї?".

Що відомо про смерть Степана Гіги

Легендарний український співак відійшов у вічність 12 грудня 2025 року. Йому було всього лише 66 років.

Наприкінці листопада стало відомо про різке погіршення здоров'я артиста. 19 листопада його госпіталізували, а заплановані концерти довелося скасувати. Співакові провели термінову операцію, після якої він залишався у важкому стані.

До всього в період хвороби артиста, ситуацію ускладнювали й проблеми зі здоров'ям, пов'язані з цукровим діабетом. Також згодом з'явилася інформація про ампутацію ноги.

Попри зусилля медиків, врятувати виконавця не вдалося.

Смерть Степана Гіги стала болючою втратою для української музики. Артист залишив по собі пісні, які давно стали частиною музичної пам'яті українців, зокрема "Цей сон", "Яворина" та "Золото Карпат".