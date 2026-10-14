Блогерша Арбузова показала могилу Степана Гиги на видео и возмутила его фанов

Как Арбузова снимала видео у могилы

На опубликованных кадрах Анастасия Арбузова стоит у могилы Степана Гиги, улыбается и рассказывает, что она со своей компанией около часа искали место захоронения артиста.

Блогерша обращает внимание на то, как обустроена место захоронения, и на большое количество цветов. На фоне видео звучит одна из самых известных песен певца - "Цей сон".

"Друзья, посмотрите, что нашла! Здесь похоронен Степан Гига. Кстати, мы искали где-то час, не могли найти. Мы такие идем-идем, я говорю: смотри! Только посмотрите, как хорошо все сделали, сколько цветов. Ай, хороший человек был. Такой веселый", - говорит Арбузова на видео.

Именно слова о том, что она "обнаружила" могилу певца, а также улыбка блогерши во время рассказа стали одними из главных поводов для обсуждения.

Арбузова на могиле Гиги (скриншот)

Как отреагировали поклонники Гиги

В комментариях пользователи сети не скрывали негодования. Многие считают, что на кладбище, особенно у могилы человека, которого помнят и любят тысячи украинцев, стоит вести себя более сдержанно и подчеркнули неуместную формулировку блогерши и вообще ее эмоции во время съемки.

"Ну, и чего хохотать",

"Не нашла, а увидела, позорище",

"Это не правильно стоять на кладбище и смеяться",

"Я в шоке, то было хоть цветы принести, и кто ей позволяет снимать ... все сделает лишь видео снять ... Еще смеется",

"Просто какая-то жесть смеяться и комментарий - "что я нашла"... Где уважение к человеку, оставившему этот мир где сочувствие к нему?".

Что известно о смерти Степана Гиги

Легендарный украинский певец ушел в вечность 12 декабря 2025 года. Ему было всего 66 лет.

В конце ноября стало известно о резком ухудшении здоровья артиста. 19 ноября он был госпитализирован, а запланированные концерты пришлось отменить. Певцу провели срочную операцию, после которой он оставался в тяжелом состоянии.

Ко всему в период болезни артиста ситуацию усложняли и проблемы со здоровьем, связанные с сахарным диабетом. Также впоследствии появилась информация об ампутации ноги.

Несмотря на усилия медиков, спасти исполнителя не удалось.

Смерть Степана Гиги стала болезненной утратой для украинской музыки. Артист оставил после себя песни, которые давно стали частью музыкальной памяти украинцев, в частности "Цей сон", "Яворина" и "Золото Карпат".