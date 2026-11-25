Діана Чхаїдзе розповіла про зраду чоловіка ще до весілля

За словами блогерки, труднощі у стосунках із Беро виникли ще до одруження. Чоловік користувався популярністю серед жінок і, як стверджує Діана, продовжував приділяти увагу іншим жінкам навіть після того, як вони почали зустрічатися.

Спочатку інфлюенсерка мирилася з такою поведінкою, хоча була дуже ревнивою. Згодом вона дала зрозуміти обранцю, що налаштована на серйозні стосунки та очікує від нього взаємності.

Діана хотіла припинити стосунки, але Беро запевнив її у своїх почуттях. Як пригадала інфлюенсерка, саме після цього випадку вони почали рухатися до одруження.

Чому Діана Чхаїдзе вирішила розлучитися

Блогерка зізналася, що вперше хотіла розлучитися ще близько року тому. Вона неодноразово замислювалася про розрив, але через страх та почуття до чоловіка відкладала остаточне рішення.

"Я просто хотіла зберегти сім'ю, тому що я все одно там кохала", - розповіла Діана.

Чхаїдзе також пригадала один із конфліктів, під час якого Беро зателефонував її батькові та повідомив про намір дружини розлучитися. Втручання рідних у їхні стосунки лише посилило негативні емоції блогерки.

Зрештою Діана усвідомила, що, попри бажання побудувати міцну родину, вони з чоловіком надто різні.

Ще однією проблемою у шлюбі, за словами Чхаїдзе, стало небажання чоловіка брати на себе відповідальність. Блогерка втомилася самостійно вирішувати фінансові та побутові питання.

Чому Діана та колишній чоловік продовжують жити разом

Попри рішення розійтися, подружжя не одразу почало жити окремо. За словами Діани, остаточна розмова про розлучення відбулася влітку після повернення з Грузії.

Спочатку блогерка сама запропонувала чоловікові тимчасово залишитися у квартирі, оскільки розуміла, що йому необхідно знайти інше житло.

Важливу роль у цьому рішенні відіграла і їхня спільна донька. На той момент тривали інтенсивні російські обстріли, через які дитина сильно хвилювалася.

Чи готова блогерка відновити стосунки з чоловіком

Чхаїдзе категорично заявила, що не готова повертатися до стосунків із Беро навіть у разі покращення його фінансового становища.

За словами блогерки, зараз вона хоче, щоб чоловік повернув їй гроші, які, як вона стверджує, він їй винен, та забезпечував їхню спільну дитину.

"Хай просто поверне мені, що він мені винен, і хай тоді вже забезпечує дитину", - зазначила Діана.

Інфлюенсерка зізналася, що вичерпала всі сили у спробах врятувати шлюб. Вона не приховує, що розрив дається їй болісно, адже свого часу бачила з чоловіком спільне майбутнє.