Блогерка Верба відреагувала на порівняння свого чоловіка з чоловіком-аферистом Скальницької: "Я не жертва"

"Я схожа на дівчину, яку можна кинути?"

Верба досить емоційно відреагувала на припущення, що вона нібито може опинитися в ситуації, подібній до тієї, яку переживає Анастасія Скальницька.

Блогерка заявила, що не вважає себе людиною, яку легко обманути або використати у стосунках. Вона також розповіла про свою сім'ю та стосунки з батьками.

"Скажіть мені, будь ласка, я дура?! Я схожа на дуру? Я схожа на дівчину, яку можна кинути? Я схожа на дівчину, яку можна образити або робити це систематично? От я вам щиро кажу, що я не та дівчина. Я виросла в нормальній повноцінній сім'ї з мамою і з татом. В мене нормальні стосунки з татом. Я красива, розумна, адекватна, реалізована, дуже скромна дівчина, в якої дуже сильно розвинуте відчуття любові до себе", - заявила Верба.

За словами інфлюенсерки, вона не вступала у стосунки з Костею, щоб за допомогою партнера розв'язати якісь власні проблеми.

Верба розповіла про гроші та минуле чоловіка

Окремо блогерка вирішила пояснити, чому не бачить підстав порівнювати її чоловіка з колишнім чоловіком Скальницької.

За словами Юлії, Костя ніколи не брав у неї гроші - зокрема й у борг. Вона також стверджує, що чоловік не перебуває на її утриманні та завжди мав роботу.

Верба запевнила, що знала, чим займається її коханий, а через його діяльність у подружжя нібито ніколи не виникало фінансових чи кримінальних проблем.

При цьому блогерка розповіла, що ще до початку стосунків вирішила перевірити минуле майбутнього чоловіка. Вона попросила його розповісти про попередні стосунки та показати документ про розірвання попереднього шлюбу.

Фінансові питання пара, за словами Юлії, також обговорила заздалегідь. Те, що Костя мав до початку їхніх стосунків, залишається його власністю. Натомість майно, яке він придбав уже під час їхніх стосунків, за словами блогерки, оформлене на неї.

"Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити", - підсумувала зірка.

Що Верба сказала про історію Скальницької

Юлія окремо пояснила, що не вважає себе близькою подругою Анастасії Скальницької. За її словами, вона не називала колегу "дурою" - блогерка наголошує, що говорила насамперед про власний досвід і свої підходи до стосунків.

Водночас Верба висловила думку, що у ситуації Скальницької варто було бути обережнішою. Зокрема, вона згадала передачу чоловікові великої суми готівки вже на другий день знайомства та необхідність перевіряти інформацію про майно через державні сервіси.

Наприкінці Юлія ще раз наголосила, що не вважає себе жертвою у власному шлюбі.

"Я люблю свою сім'ю, сама обрала цей союз і я не жертва", - підкреслила Юлія.

Що ще відомо про скандал зі Скальницькою

Спочатку про розрив Анастасія Скальницька розповіла досить спокійно. На початку вересня 2026 року блогерка повідомила, що вони з Богданом більше не разом, але назвала його близькою людиною та батьком їхнього спільного сина. Тоді про серйозний конфлікт між ними не йшлося.

Ситуація змінилася через кілька тижнів. 21 вересня Скальницька опублікувала емоційне відео, у якому заявила, що після рішення про розлучення почала дізнаватися подробиці, яких, за її словами, не знала протягом шлюбу. Блогерка говорила не лише про фінанси, а й про численні зради та стверджувала, що чоловік від самого початку міг розглядати її як джерело грошей.

Окремо вона заявила про проблеми у власному бізнесі. За словами Скальницької, після розриву вона виявила значні фінансові зобов'язання, а частина кредитів, як вона стверджує, була оформлена на співробітників. Загальну суму боргів блогерка оцінювала більш ніж у мільйон гривень. Ці твердження є її публічною версією подій і не означають автоматично встановлених судом фактів.

Додаткову увагу до історії привернули й дані з декларації Богдана Скальницького за 2025 рік. У документі він зазначений як працівник Управління поліції охорони в Києві; за рік у декларації вказано 645 гривень зарплати від цього відомства та ще 442 гривні призу або виграшу. Власної нерухомості чи автомобіля в документі не зазначено.

Саме поява такої кількості подробиць після спочатку мирної заяви про розлучення й стала причиною бурхливого обговорення історії в соцмережах.