"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки

З чого все почалось

Днями Анатолій Анатоліч розповів в інтерв'ю Wave RBC.UA, що Володимир заблокував його в Instagram. Він також заначив, що особистого конфлікту між ними ніколи не було.

"Не товаришую... Він мене заблокував. Я не хочу в це вдаватися, вони переїхали в Канаду. Всім, хто за кордоном, я бажаю щастя. Я не думаю, що треба їх тягнути сюди", - пояснив ведучий.

Дружина Остапчука швидко відреагувала, вона категорично не погодилась з такою версією. За її словами, спілкування припинилось зовсім не через неї.

"Володимир Остапчук не спілкується з Анатолічем через його дружину Юлу. Бо саме ж Вова заблокував Анатоліча. Навіщо все перекручувати?" - написала вона у своєму Telegram-каналі.

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На цьому Катерина не зупинилась, вона нагадала Анатолічу про його спілкування з Владом Ямою та "вибілювання" репутації куми Світлани Лободи.

"Ну і фраза Анатоліча про те, що всіх, хто виїхав, не треба тягнути в укр. інфополе - огидна. Не тягни тоді свою куму Лободу, бо за нею більше історій, ніж за нами. І не їзди в гості до Ями в Америку", - наголосила обраниця Остапчука.

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Також Катерина пояснила, чому раніше мовчала про розрив із родиною Анатоліча.

"Я взагалі ніяк ніколи не коментувала те, що ми припинили дружити. Якраз таки із поваги до того, що колись ми були близькими та вхожими в будинки один одного", - написала Остапчук.

"Навіть разом святкували сімейні церковні свята. Хоча і спілкуватися ми припинили через них, через лицемірство", - додала вона.

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"Ти завжди була причепом Вови"

Після цього в конфлікт вступила піарниця Юла. Дружина Анатоліча "прийшла" в коментарі під дописом Катерини й висловила власну думку щодо скандалу.

"З тобою особисто ніхто не дружив. Ти завжди була причепом Вови. Ми дружили з Вовою ще дві дружини назад до тебе. Тому свою щирість засунь в одне місце. А коментувати Лободу чи Яму не твоє себеківське діло. Гуд бай, чи як там на канадському", - написала Юла.

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Що відповіла дружина Остапчука

Катерина не змовчала. За її словами, Володимир та Анатоліч насправді ніколи не були близькими друзями, і саме вона була ініціатором їхнього спілкування.

"Юла собі щось накрутила, бо до мене він з ними не дружив. Вони були знайомі та в нормальних стосунках, але не дружили. Вони не були запрошені на його весілля (жодне) і т.д., ніколи не були в нього в гостях. Тож ініціатором близького спілкування з ними для Вови була саме я", - наголосила Остапчук.

Катерина також натякнула що знає набагато більше, але свідомо не виносить це на публіку.

"Я не буду виносити нічого поганого. Я знаю занадто багато. Це дуже низько робити таке навіть після сварки. Одна справа сваритися з людиною, яка тобі ніким не була. Інша справа - сваритися з тими, кого вважав друзями, і людьми, які довіряли нам щось особисте", - написала дружина ведучого.

"Вони ж розповідали щось, вважаючи, що це між нами. Все залишиться між нами", - наголосила вона.

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Що кажуть Остапчук і Анатоліч

Володимир вже публічно підтримав дружину, але закликав її не реагувати на провокації.

"Підтримую дружину в ситуації з Анатолічем, але продовжую вважати, що не треба звертати увагу на людей із минулого, які провокують. У Каті ще є враження, що існує справедливість і що можна щось довести людям", - написав він.

Шоумена також дивує чому про нього досі говорять після переїзду за 7000 кілометрів від України.

"Не даю інтерв'ю вже багато років, публікую тільки родину, не відповідаю на срачі і виїхав за 7000 км від України. Всі не заспокоюються. Розслабтеся", - додав він.

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Сам Анатоліч на продовження скандалу, який розгорівся після його інтерв'ю, поки що не реагує.