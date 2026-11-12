Даша Астаф'єва відкрито зізналася у стосунках із молодшим на 13 років чоловіком: "Він у мене чемпіон"

Даша Астаф'єва не відчуває різниці у віці з коханим

Астаф'єва зізнається, що на сьогоднішній день має зовсім інше розуміння стосунків і поваги до партнера. Водночас різниця у 13 років не заважає їм знаходити спільну мову.

"Зараз я розумію, що в мене інший рівень стосунків і поваги. У нас ще різниця 13 років", - поділилася артистка.

За її словами, друзі, які старші за неї на 10-12 років, часом жартують про вік її обранця. Зокрема, надсилають колажі з кліпу "Солдат", натякаючи, що Даша могла б винести його з пологового в образі з відеороботи.

"У моїх друзів народився абсолютно інший пласт гумору через це", - сміється співачка.

Проте, сама вона так званої вікової дистанції у повсякденному житті не помічає.

"Взагалі ні. Усі, хто знайомився, кажуть, що різниці непомітно", - запевнила Астаф'єва.

"Він у мене чемпіон"

Артистка також розповіла, чи виникає в неї бажання демонструвати партнерові свою перевагу в знаннях або досвіді. За словами Даші, вона свідомо не намагається "поумнічать", адже розуміє, що це може бути неприємно коханому.

"Ні, я розумію, що йому буде неприємно, тому так не роблю. Ти не уявляєш, це просто такий кубик Рубіка. Він просто шарить усе, чого я не знаю. Ну, є ж у вас якась тема, що ти отак сидиш, слухаєш і киваєш, просто тому, що розумієш, що взагалі нічого не розумієш. От він у мене чемпіон у цьому", - розповіла співачка.

Чому коханий Астаф'євої теж іноді потребує її пояснень

Попри те, що в багатьох питаннях обранець артистки добре орієнтується, є й сфери, у яких уже вона може поділитися власним досвідом.

"І при цьому він у мене може запитати: "Що таке прокомпостувати квитки?" А я така: "Ага, сідай, зараз я тобі розкажу. Вдягаєш шапку-півник, заходиш у трамвай...", - пожартувала Даша.

За словами артистки, саме такі моменти й демонструють, наскільки різним може бути досвід людей у парі.

"Це ціла прірва між нами. І тут, звичайно, можна розігнатися розповідати", - підсумувала вона.

Які романи пережила Даша Астаф'єва до нинішніх стосунків

Особисте життя співачки не завжди складалося просто. Однією з найважливіших сторінок став шестирічний роман із бізнесменом Артемом Кімом. Пара була заручена й планувала весілля, однак у 2021 році закохані вирішили розійтися.

Після цього Астаф'єва мала стосунки з музикантом Мішею Крупіним. Згодом обидва підтвердили, що їхній роман завершився, хоча вони зберегли добрі стосунки.

На сьогодні Даша Астаф'єва перебуває у стосунках з чоловіком, який працює в IT-сфері. Про роман із ним артистка вперше розповіла у 2023 році, а в березні 2025-го уточнила, що на той момент вони були разом уже понад три роки. Тож їхні стосунки розпочалися орієнтовно наприкінці 2021-го або на початку 2022 року. Пара познайомилася випадково у спортзалі.