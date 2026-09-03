Донька Тетяни Піскарьової пішла на "Україна має талант" і вразила всіх: "Пісня надскладна"

Що співачка розповіла про "Україна має талант" та суддів шоу

— Чи задоволені ви зйомкою та усіма процесами на шоу, які могли побачити наживо?

— По-перше, я хочу сердечно подякувати всій режисерсько-знімальній команді. Як ви все інтелігентно зібрали, змонтували. Я в захваті, бо найбільше я хвилювалася, щоб не було перекосу в сторону мами-співачки. А щоб дитина була зіркою в першу чергу.

Я дуже хотіла залишитися на другому і "двадцять пʼятому" плані. І тут саме так відбулося, як я і хотіла. Тож дякую!

— Чия була ідея піти на талант-шоу - ваша чи вашої доньки?

— Ідея брати участь в саме в "Україна має талант" належить Надійці, бо вона завжди дивиться канал СТБ і переглядає програми минулих років, саме "Україна має талант".

Їй завжди було цікаво знати історії людей і їх вміння показати себе на такій великій сцені. І почувши про кастинги - прибігла і сказала, що готова показати себе. А далі була змістовна підготовка і щоденні заняття.

— Чи були хвилювання, раптом судді скажуть "ні"?

— Я налаштовували її не думати взагалі про "так" чи "ні" від суддів. Бо якщо зробити свою роботу артиста переконливо і співати серцем - то люди, глядачі і судді скажуть своє одноголосне "так". Надійка впоралася, хоча хвилювалася, бо впливає така велика, відповідальна сцена, і пісня надзвичайно складна.

— Як вам зіркові судді на "Україна має талант" цього року?

— Взагалі всі троє - предмет мого захоплення! Кожен з них для мене це суперпрофі, і, в першу чергу, всі троє дуже людяні, щирі, яскраві особистості, і з кожного з них можна брати приклад.

— Хто з них вас вразив найбільше?

— Я була в захваті від зустрічі з Оленою Кравець, моєю землячкою і жінкою що "гріє" людські душі, як сонце!

Яким був виступ доньки Піскарьової

12-річна Надія Лєснікова прийшла на сцену талант-шоу із непростим вокальним завданням. Про складність композиції заздалегідь говорили і її зіркова мама Тетяна Піскарьова, і судді, і ведучий шоу Григорій Решетник.

Юна співачка займається вокалом щодня, і це стало очевидно вже з перших секунд її виступу. Надія впевнено виконала складну композицію, взяла високі ноти та продемонструвала вокальні можливості, які неабияк здивували аудиторію.

Подекуди глядачі навіть завмирали, стежачи за тим, чи вдасться 12-річній виконавиці впоратися з найскладнішими моментами пісні. Серед тих, хто особливо уважно спостерігав за виступом, була Тетяна Піскарьова.

Зіркова мама сиділа у глядацькій залі та підтримувала доньку. За її реакцією було помітно, що вона неабияк переживає за Надію - подекуди навіть складалося враження, що хвилювання Тетяни сильніше, ніж самої юної учасниці.

Що сказали судді

Після виступу Надія почула схвальні відгуки від суддів. Зокрема, Артем Пивоваров звернув увагу не лише на її вокальні дані, а й на поведінку на сцені.

"Вам окрема подяка за таку пісню, за вашу сміливість. Я не можу не відзначити ваш характер, як ви впевнено не тільки тримаєте ноти, а й поводитеся на сцені, як ви рухаєтеся. Це насправді велика рідкість у такому юному віці", - сказав суддя.

Окремо члени журі поцікавилися, хто надихає Надію розвиватися у музиці та продовжувати творчий шлях. Дівчина без вагань відповіла, що її головним натхненням є мама.

Після цього юна співачка вирішила розкрити одну з інтриг, яка виникла ще до початку номера. Вона запросила Тетяну Піскарьову на сцену, і саме тоді стало зрозуміло, наскільки важливою для Надії є підтримка мами.

Заслужена артистка України оцінила виступ доньки вже з професійної точки зору. Тетяна зазначила, що під час виконання були моменти, які Надія могла б заспівати краще, однак на результат вплинув сильний стрес.

Водночас Піскарьова залишилася задоволена номером доньки та її виступом на сцені "Україна має талант". Для 12-річної Надії це стало не лише можливістю продемонструвати вокальні здібності, а й зробити важливий крок у власному творчому шляху.

На відео виступ Надії можна подивитися з 1:12:45.