Дочь Татьяны Пискаревой пошла на "Україна має талант" и поразила всех: "Песня сверхсложная"

Что певица рассказала про "Україна має талант" и судьях шоу

— Довольны ли вы съемкой и всеми процессами на шоу, которые могли увидеть вживую?

— Во-первых, я хочу сердечно поблагодарить всю режиссерско-съемочную команду. Как вы все интеллигентно собрали, смонтировали. Я в восторге, потому что больше всего я волновалась, чтобы не было перекоса в сторону мамы-певицы. А чтобы ребенок был звездой в первую очередь.

Я очень хотела остаться на втором и "двадцать пятом" плане. И здесь именно так случилось, как я и хотела. Спасибо!

— Чья была идея пойти на талант-шоу - ваша или вашей дочери?

— Идея участвовать именно в "Україна має талант" принадлежит Надежде, потому что она всегда смотрит канал СТБ и просматривает программы прошлых лет, именно "Україна має талант".

Ей всегда было интересно знать истории людей и их умение показать себя на столь большой сцене. И услышав о кастингах - прибежала и сказала, что готова показать себя. А дальше была содержательная подготовка и ежедневные занятия.

— Были волнения, вдруг судьи скажут "нет"?

— Я настраивали ее не думать вообще о "да" или "нет" от судей. Ибо если сделать свою работу артиста убедительно и петь сердцем - то люди, зрители и судьи скажут свое единогласное "да". Надежда справилась, хотя волновалась, потому что влияет такая большая, ответственная сцена, и песня очень сложна.

— Как вам звездные судьи на "Украина имеет талант" в этом году?

— Вообще все трое - предмет моего восхищения! Каждый из них для меня это суперпрофи, и, в первую очередь, все трое очень человечные, искренние, яркие личности, и с каждого можно брать пример.

— Кто из них вас поразил больше всего?

— Я была в восторге от встречи с Еленой Кравец, моей землячкой и женщиной, что "греет" человеческие души, как солнце!

Каким было выступление дочери Пискаревой

12-летняя Надежда Лесникова пришла на сцену талант-шоу с непростой вокальной задачей. О сложности композиции заранее говорили и ее звездная мама Татьяна Пискарева, и судьи, и ведущий шоу Григорий Решетник.

Юная певица занимается вокалом каждый день, и это стало очевидно уже с первых секунд ее выступления. Надежда уверенно исполнила сложную композицию, взяла высокие ноты и продемонстрировала вокальные возможности, которые изумили аудиторию.

Кое-где зрители даже замирали, следя за тем, удастся ли 12-летней исполнительнице справиться с самыми сложными моментами песни. Среди тех, кто особенно внимательно наблюдал за выступлением, была Татьяна Пискарева.

Звездная мама сидела в зрительном зале и поддерживала дочь. По ее реакции было заметно, что она изрядно переживает за Надежду - иногда даже создавалось впечатление, что волнение Татьяны сильнее, чем самой юной участницы.

Что сказали судьи

После выступления Надежда услышала одобрительные отзывы судей. В частности, Артем Пивоваров обратил внимание не только на ее вокальные данные, но и на поведение на сцене.

"Вам отдельная благодарность за такую песню, за вашу смелость. Я не могу не отметить ваш характер, как вы уверенно не только держите ноты, но и ведете себя на сцене, как вы двигаетесь. Это действительно большая редкость в таком юном возрасте", - сказал судья.

Отдельно жюри поинтересовались, кто вдохновляет Надежду развиваться в музыке и продолжать творческий путь. Девушка без колебаний ответила, что ее главное вдохновение - это мама.

После этого юная певица решила раскрыть одну из интриг, возникшую еще до начала номера. Она пригласила Татьяну Пискареву на сцену, и именно тогда стало понятно, насколько важна для Надежды поддержка мамы.

Заслуженная артистка Украины оценила выступление дочери уже с профессиональной точки зрения. Татьяна отметила, что во время исполнения были моменты, которые Надежда могла бы спеть лучше, однако на результат повлиял сильный стресс.

В то же время Пискарева осталась довольна номером дочери и ее выступлением на сцене "Україна має талант". Для 12-летней Надежды это стало не только возможностью продемонстрировать вокальные способности, но и сделать немаловажный шаг в собственном творческом пути.

На видео выступление Надежды можно посмотреть с 1:12:45.